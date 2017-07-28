Ремонтным балом правят цены

Заместитель главы Владивостока о настоящем и будущем дорог в приморской столице

Во Владивостоке разгар строительного сезона. Дорожные рабочие ведут ремонт на улице Светланской, Народном проспекте, проспекте 100 лет Владивостоку, на «Заре» и во многих других точках города. О том, как проходят работы и что еще предстоит сделать в ближайшем будущем, рассказал заместитель главы Владивостока Леонид Вильчинский в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

Опыт Владивостока пригодился в Крыму

Разговор начался с обсуждения важного события – пятилетия со дня открытия моста через Золотой Рог, который принципиально изменил жизнь автомобильного Владивостока.

– С открытием мостов через Золотой Рог и на остров Русский, седанкинского низководного мостового перехода город по-настоящему вошел в XXI век, – констатировал Андрей Калачинский. – Приятно осознавать, что мост через Золотой Рог был спроектирован и построен российскими компаниями. До 2012 года никакого опыта в строительстве таких сооружений у нас просто не было.

– В преддверии саммита АТЭС-2012 было множество предложений по строительству этих мостов, – напомнил Леонид Вильчинский, возглавлявший тогда управление дорожного хозяйства администрации Владивостока. – Была создана профильная рабочая группа, которую возглавил губернатор Сергей Дарькин. В том, что должен быть мост через Золотой Рог, никто не сомневался. Вопрос заключался в том, как он должен выглядеть. Рабочая группа рассматривала и оценивала все варианты: понтонный, низководный. Или же вообще лучше все-таки сделать канатную дорогу?

Нужно было максимально органично и эффективно вписать мост в действующую транспортную схему. Если бы, например, решили строить низководный мост, то движение по нему осуществлялось бы только через Корабельную набережную, что привело бы к неудобствам. Остановились на том, что мост должен стать высоководным.

Опять же – каким высоководным? Поступали предложения сделать его висячим, балочным. Но висячих и балочных сооружений в России много, а вантовых – единицы. Учитывая габариты бухты Золотой Рог и уникальность будущего сооружения, рабочая группа приняла решение сделать его вантовым.

По словам Леонида Вильчинского, проектировать мост желали многие мировые фирмы, включая французские, японские и китайские. Однако победу в конкурсе одержал санкт-петербургский институт Гипростроймост. Сейчас эта компания занимается другим грандиозным проектом общероссийской известности – мостом через Керченский пролив.

– Начинали они с наших двух мостов – на Русский и через Золотой Рог, – подчеркнул заместитель главы города. – Теперь опыт Владивостока пригодился на масштабных стройках в Крыму.

Примечательно, что не только проектированием, но и строительством мостов занимались отечественные компании, хотя активный интерес к ним проявляли все те же французы, японцы и китайцы.

– Условия были довольно жесткими, особенно по срокам, – отметил Леонид Вильчинский. – В результате победила известная российская компания, которая построила практически все мосты в Приморье. И мосты в его столице построила достойно.

Главное – цена?

От торжественных событий разговор перешел к делам будничным. А именно: к ремонту дорог и планам развития дорожной сети в приморской столице.

– Сейчас во Владивостоке ведутся работы на центральных и второстепенных улицах. И всегда в России найдутся люди, которые считают себя более подкованными в области дорожного хозяйства, чем специалисты, – заметил Андрей Калачинский. – Я сам до недавнего времени был таким человеком. Пока не понял, что проблема лежит намного глубже, чем многие представляют. Сегодня все контракты с подрядчиками муниципалитет заключает через конкурсные процедуры. И побеждает та фирма, которая предлагает самую низкую цену. Я не профессионал, но в тех случаях, когда мы говорим о дорожных или строительных работах, мне кажется, дешевизна не должна стоять во главе угла. Фирма должна побеждать не ценой, а репутацией.

Как отметил журналист, аналогичной позиции придерживается, к примеру, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Не так давно на торжественном приеме в честь Дня строителя глава островного региона публично заявил, что не согласен с нынешней государственной системой конкурсных процедур при организации строительства, когда ценовой фактор является решающим.

Данную позицию разделяет и Леонид Вильчинский.

– По моему мнению, подобная система, к сожалению, не способствует привлечению нормальных и достойных подрядчиков на выполнение строительных работ. Как работал раньше 44-й федеральный закон? Согласно ему во время конкурсной процедуры учитывалось множество различных параметров: и цена, и качество, и опыт работы, и наличие у предприятия собственной строительной техники, и его финансовая обеспеченность. Сегодня этого нет. Главное – цена. Если участник конкурса снизил стоимость выполнения работ, то, считай, победил. Все остальное не учитывается.

По словам Леонида Вильчинского, именно такая ситуация сложилась при разыгрывании тендера на выполнение работ по ремонту городских трасс в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

– Мы не выбираем подрядчиков, – подчеркнул вице-мэр. – Подрядчик побеждает в результате конкурса. Мы только следим за тем, чтобы конкурс проходил по всем правилам. За тем, кто максимально снизил стоимость выполнения работ. Существующий механизм заставляет нас заключать контракты именно с такими компаниями, хотя мы знаем, что другие предприятия могут справиться с этой работой намного лучше.

Как отметил Леонид Вильчинский, в этом году многие крупные строительные организации даже не подавали заявок на участие в конкурсах по ремонту владивостокских дорог.

– Я разговаривал с представителями двух крупных строительных организаций, – рассказал он. – Они не хотят идти в город. Сравните условия: или строить трассу от Владивостока до Находки в чистом поле, где никаких коммуникаций нет, или ремонтировать дорогу в стесненных городских условиях, где сильное автомобильное движение, проложены коммуникации и с их владельцами надо постоянно согласовывать свои действия. Получается, стоимость работ практически одна и та же, а расходы намного выше. Что выберет руководитель компании? Вопрос риторический. Поэтому к нам пошли те организации, которым просто некуда было деваться, которым нужно работать и содержать свои коллективы.

Без пауз

В ходе разговора была затронута и тема заминки в ремонте владивостокских дорог.

– Строительные компании зашли на объекты, раскопали, вытащили бордюрный камень на улице Светланской, демонтировали рельсы на Народном проспекте, а потом случилось затишье, – напомнил Андрей Калачинский. – Сегодня работы возобновились и стало намного спокойнее, но в то время многие переживали, что будет дальше.

– Временное затишье было связано с финансовыми трудностями, – объяснил Леонид Вильчинский. – Дело в том, что финансирование данных объектов трехуровневое. Часть средств вносит муниципалитет, часть – регион, часть – федеральный центр. На данный момент все трудности решены. Средства со всех уровней поступили. Работа оживилась, подрядчики закупают асфальт, другие материалы и наверстывают график.

Также заместитель главы города сообщил, что за качеством исполнения работ ведется тройной контроль со стороны муниципалитета, профильных краевых и федеральных организаций.

Добиваться земли будут через суд

В ходе прямого эфира в студию поступил звонок от жителя острова Русского, который рассказал о давней местной проблеме – некачественных грунтовых дорогах.

– Эту проблему мы серьезно поднимали год назад, в том числе и на встрече с представителями администрации города, – заметил звонивший. – И тогда нам объяснили: сложность заключается в том, что земля под грунтовками принадлежит министерству обороны. В Минобороны нам сообщили, что готовы передать землю под грунтовыми дорогами, если администрация обратится в краевой департамент и представит все документы. Год прошел, но ничего не происходит. В чем причина?

– В нашем ведении находятся грунтовые дороги острова Русского, которые нам передали на баланс как сооружения. Чего нам не передали, так это земельные участки под ними, – пояснил Леонид Вильчинский. – Это парадоксальная ситуация. Но, к сожалению, она действительно такова. Мы направляли в Минобороны письма со всеми необходимыми документами, чтобы участки под дорогами были переданы на баланс муниципалитета. Но результатов это не принесло. В итоге было принято решение: администрация Владивостока обратится в суд, чтобы взыскать с Минобороны эти территории.

Стоит отметить, что подобная практика уже существует. Дело в том, что при строительстве любой дороги в проекте делается отвод земельного участка, который необходим для ее прокладки. После этого заключаются договоры с хозяевами земельных участков – они либо выкупаются, либо предоставляются безвозмездно.

– Если с владельцами земли нет контакта, то добиваемся права на эти территории через суд, – сообщил вице-мэр. – Так происходило при строительстве дороги Седанка – Патрокл и гостевого маршрута от Ботанического сада к Золотому Рогу. В этот раз будем судиться с Минобороны. Пакет документов уже сформирован и направлен в суд.

Не забыли про велосипедистов

Закономерный вопрос: а что будет дальше, когда все бюрократические процедуры будут урегулированы и у администрации города появится полное право заниматься реконструкцией грунтовых трасс на Русском?

– Мы разработали программу дорожного строительства на острове, – рассказал Леонид Вильчинский. – Она достаточно трудоемкая и предполагает софинансирование из краевого бюджета. Также существует возможность включить нашу программу в федеральную программу ремонта дорог. Сегодня для нас главное – получить формальные основания для производства ремонта и реконструкции дорог Русского острова.

По словам вице-мэра, программа реконструкции дорожной сети на острове предусматривает строительство асфальтированной трассы протяженностью более 20 км. Более того, проект предполагает наличие специальной велосипедной дорожки.

– Мы хотим построить дороги не на год и не на два, а надолго, – подчеркнул Леонид Вильчинский. – Поэтому стараемся предусмотреть все заранее, чтобы потом не переделывать. Велосипедная дорожка – это пожелание горожан. Она не так дорого обойдется, но сделает остров еще более привлекательным.

Еще один перспективный проект, который разработан в администрации Владивостока и ждет реализации, – строительство моста с Эгершельда на остров Елены, а затем моста через Канал на остров Русский.

– Таким образом, весь грузовой поток, все длинномеры, которые сегодня идут из порта в центр города, пойдут через остров на трассу Седанка – Патрокл и затем за город, – пояснил Леонид Вильчинский. – Этот вариант прорабатывается в администрации города. Поддержку данная инициатива нашла и в дорожном департаменте краевой администрации. Интерес к проекту проявляют иностранные инвесторы – корейские и китайские компании. Однако если мы привлекаем частные инвестиции, то и проезд по новому мосту будет платным. Планируем, что изыскательские работы по проекту могут начаться уже в следующем году.