Кости № 125

Тайну исчезновения четырехлетней девочки в Приморье удалось раскрыть лишь через 11 лет

Эту историю корреспонденту «В» рассказала старший следователь следственного отдела по городу Артему Анна Баракова. Много лет назад, когда Анна Николаевна ходила в школу, она слышала от мамы то ли быль, то ли страшилку о маленькой девочке, которая ушла погулять и не вернулась. Исчезла, будто испарилась.

После этого ЧП родители в Артеме еще долго пугали отпрысков маньяком, похищающим детей, и запрещали отлучаться по вечерам из дома. Школьница Аня Баракова, будущий капитан юстиции, навсегда запомнила этот случай. Разумеется, она и подумать не могла, что много лет спустя именно ей предстоит поставить точку в почти забытой истории о пропавшей девочке…

Страшная находка

Еще три года назад на выезде из Артема, недалеко от трикотажной фабрики, что на улице Кирова, был карьер. Когда-то строители добывали в нем грунт и глину, а потом забросили. На дне карьера то ли от грунтовых вод, то ли от дождей образовался небольшой водоем – мутная лужа с пологим глинистым дном, не более 15–20 метров в поперечнике и глубиной до двух метров. Летом местная ребятня пропадала здесь с рассвета до заката.

Август 2005 года выдался жарким. От пекла озерцо в карьере скукожилось, обнажив растрескавшееся дно и явив миру все, что скрывала вода: мусор, бутылки и… кости, покрытые грязью и илом. На них наткнулись подростки.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что найденные останки принадлежат человеку, лишенному жизни в возрасте до семи лет. Но пол и личность несчастного ребенка не были установлены. Да и череп не нашли.

Некоторое время страшная находка хранилась в морге, а в феврале 2006-го ее захоронили в общей могиле на старом кладбище Артема на участке для неопознанных трупов. Останкам присвоили номер 125. Он был выбит на бирке из алюминия, которую закопали вместе с костями.

Неожиданное признание

Прошло девять лет. В октябре 2015-го

Светлана Пискарева*, отбывающая наказание в исправительной колонии № 12 в Хабаровском крае по приговору Артемовского городского суда за умышленное причинение тяжкого вреда, неожиданно написала явку с повинной: в сентябре 2004 года случайно убила свою четырехлетнюю дочь Таисию. Чтобы скрыть преступление, утопила тело в карьере на выезде из Артема. И готова показать это место.

Начальство ИК-12 к этому откровению отнеслось с недоверием: мало ли что придумают осужденные, чтобы вырваться на свободу, пусть на время и под конвоем? Тем более что гражданка Пискарева, 1979 года рождения, имела скандальную репутацию. Во-первых, это была не первая ее судимость. В январе 2008-го она получила 4 года за покушение на жизнь своей матери во время совместного распития алкоголя. Правда, тогда ее выпустили на волю по УДО. Но, как оказалось, урок пошел ей не впрок. Во-вторых, освободившись, Светлана, выражаясь казенным языком, продолжала вести асоциальный образ жизни: пила, скандалила, дубасила почем зря свою мать, сожителей и собутыльников, за что неоднократно доставлялась в отделение полиции. Как зафиксировано в уголовном деле Пискаревой, «по месту проживания характеризуется отрицательно, общается с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, склонными к совершению правонарушений».

Тем не менее признательное заявление было принято, и вскоре осужденную этапировали во Владивосток, где она рассказала следователю о своем преступлении.

Дочь росла замечательным ребенком

Светлана вышла замуж за Игоря Пискарева, и после свадьбы семья поселилась в общежитии на улице Кирова в Артеме – не захотели жить у родителей Светланы в частном доме. Игорь был инвалидом второй группы: в пьяной драке ему воткнули в голову нож. После перенесенных операций его поведение стало неадекватным, особенно с похмелья, случались галлюцинации и провалы в памяти. Несмотря на это и любовь к спиртному, Игорь был парнем работящим – трудился грузчиком, разнорабочим на стройках, обеспечивал семью. И безумно любил дочь (к слову, поскольку он женился на Светлане через месяц после рождения Таси, ему пришлось устанавливать отцовство).

А вот к супруге своей относился прохладно: знал, что она пьет и наставляет ему рога. Не раз уходил с дочкой к матери. Но жена падала на колени, просила прощение. И все начиналось сначала…

Что касается Светланы, то ее трудовая биография была короткой. Имея за плечами только среднее образование и аттестат с тройками, найти хорошо оплачиваемую работу она не могла. А после рождения дочери и вовсе махнула рукой на трудоустройство. «Я родила мужу ребенка, теперь пусть он нас кормит. Он хоть и больной на голову, но свой крест нести обязан», – говорила она со смехом соседкам по общаге, с которыми проводила все свободное время. И всегда не на сухую.

Из показаний подозреваемой Пискаревой:

«Дочь росла замечательным, активным ребенком, ходила в детский сад, проблем со здоровьем у нее не было. Когда Таисия не слушалась, я на нее кричала, но в трезвом состоянии никогда ее не била. С мужем отношения были хорошие, но, когда он приходил выпивший, дочь его побаивалась. Он несколько раз избивал дочь в моем присутствии. Однажды, когда Тасе было около полутора лет, муж пришел домой пьяный и стал ругать ее за то, что она разбросала игрушки, но дочь его не слушалась. Тогда он сказал, что поставит ее в угол. А сам взял ее за ноги и кинул на кровать. Если бы он швырнул ее чуть сильнее, то ребенок ударился бы о стену. Я заступилась за дочь, а муж переключился на меня и избил прямо на глазах у Таисии. Признаю, что я сама иногда била дочь по попе, но не сильно. Да, ругала и ставила в угол. Не без этого. Но меня тоже в детстве наказывали, и ничего, выросла здоровой».

Не ищите, не найдете

14 сентября 2004 года Светлана не повела дочь в сад. После посиделок у соседки до полуночи ей хотелось спать и похмелиться. Промучившись с головной болью до полудня, горе-мамаша взяла Тасю и пошла к подруге этажом выше. За разговором о тяжелой женской доле и мужиках-козлах они выпили три бутылки настойки шиповника на коньяке, потом добавили 200 граммов спирта. До своей комнаты Пискарева доползла, что называется, на бровях.

Мужа дома не было. Головная боль не прошла, а даже усилилась. А тут еще Таська стала проситься погулять на улицу. Все одно к одному! Нетрезвая мать попыталась отговорить дочь: мол, она может уснуть, а Тася потом не достучится, да и за окном уже темнеет. Девочка закапризничала, сказала, что пойдет ночевать к бабушке (хотя бабушка жила далеко). Потом заплакала, чем еще больше разозлила мать.

Светлана ударила дочь по спине. Как пояснила на следствии, думала, что Тася успокоится и ляжет спать. Но малышка стала плакать еще сильнее. Светлана ударила дочь еще раз. Девочка упала лицом вниз, ударившись виском об угол стола. И больше не встала.

Когда мать поняла, что с дочерью что-то не так, она пощупала ее пульс. Пульса не было. Но и крови на полу и на голове девочки тоже не было. По словам Пискаревой, она около часа приводила дочь в чувство. Но все было бесполезно. Вызвать «скорую» Светлана побоялась.

Когда стемнело, она взяла остывающее тельце на руки, прихватила на вешалке пояс от халата и, обойдя общежитие, чтобы не попасть на глаза случайным прохожим, пошла по тропинке к карьеру. Невозможно угадать, о чем мать-убийца думала в тот момент, но она уже точно знала, где и как спрятать труп дочери.

Из показаний подозреваемой Пискаревой:

«Сначала я хотела ее закопать, но у меня не было лопаты, а вырыть яму руками не получилось. Тогда я нашла крупный камень, обвязала его поясом и привязала к ногам дочери. Затем зашла в воду по пояс, опустила Тасю, развернулась и пошла. Потом долго сидела на берегу и плакала. Я не знаю, сразу затонуло тело или нет, я на воду не смотрела. Проплакавшись, пошла домой и легла спать».

Муж вернулся с работы около 23.00. Спросил, где Тася. Светлана ответила, что у подруги с верхнего этажа. Муж поверил – дочка часто ночевала у соседки, где росла погодка Таисии. А на другой день Пискарева вызвала милицию и рассказала о своей беде: «Дочь ушла вечером гулять и не вернулась!»

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Поисками девочки занимались милиция, солдаты, соседи, знакомые Пискаревых. Светлана активного участия в поисках не принимала. Более того, она постоянно повторяла: «Что вы ее ищете? Все равно не найдете…» Но внимания на ее слова никто не обращал: мол, какой сейчас с женщины спрос – у нее такое горе.

Бабушка чувствовала беду

Правоохранительные органы выдвинули несколько версий исчезновения Таисии: либо ее похитил насильник, и тогда на положительный исход поисков надеяться не приходится, либо выкрали цыгане, такое тоже в наше время случается (в те дни в пригороде Артема как раз стоял табор). Была версия, что девочка стала жертвой несчастного случая: провалилась в канализационный колодец или упала в глубокую яму и не подает признаков жизни. Ни одна из версий не подтвердилась.

Следователи допрашивали мать и отца Таисии, оба утверждали, что ничего не знают о случившемся. И никто не просил у них выкупа за дочь, что вселяло надежду на благополучный исход. Правда, Игорь предполагал, что жена запросто могла отдать дочь кому-то из своих собутыльников.

И только мать Игоря, Нина Степановна, будто чувствовала, что с внучкой случилось непоправимое. Бабушка поминала Таисию в церкви на девятый и сороковой день.

На следствии Нина Степановна призналась, что достоверно не знает, является ли ее сын-инвалид родным отцом Таси, так как в детстве он переболел свинкой. Но, по словам женщины, она любила девочку, как свою внучку. Что произошло с Тасей, она не знает, но нисколько не удивится, если выяснится, что Светлана убила свою дочь: в состоянии опьянения мать вела себя по отношению к ребенку агрессивно…

После исчезновения дочери Игорь ушел от жены. Получив развод, Светлана запила и пошла, как говорится, по рукам, систематически меняя любовников. В сентябре 2015-го она попала в колонию – нанесла тяжкие повреждения очередному хахалю. Из колонии писала бывшему мужу письма, в которых просила прощение за то, что не смогла уберечь Таисию. Игорь ее послания игнорировал.

В гроб положат платье и сандалики

– Когда Пискареву привезли на место сокрытия тела, карьера уже не было, его засыпали при строительстве объездной дороги, – рассказывает следователь Анна Баракова. – Но в морге и муниципальном ритуальном предприятии сохранились записи, в которых зафиксировано, когда и откуда был извлечен труп, где и под каким номером он захоронен. С постановлением на проведение эксгумации я пришла в похоронную службу. Сначала мне сказали, что нет шансов найти не только останки, но и саму могилу, поскольку прошло больше 10 лет, могильные холмики сровнялись, все заросло травой, а от костей вообще ничего не осталось. И все же работники службы к нашей просьбе отнеслись ответственно. Покосили траву на участке, где предположительно находилось погребение. Там все могилы пронумерованы, их легко найти, но той, которую мы искали, не было. Но нам повезло, мы нашли завалившийся памятник, заросший травой. Это была та самая могила! Когда раскопали яму, увидели полиэтиленовый пакет с прикрепленной металлической биркой. На ней четко просматривался номер 125. В пакете находились кости. Если бы их захоронили в деревянном гробу, через два-три года от них ничего бы не осталось…

Экспертизу отождествления найденных костных останков с пропавшей без вести Таисией Пискаревой проводили на основании пробы слюны, взятой у ее матери. Эксперты установили, что Светлана Пискарева на 99,9 % – мать исчезнувшей девочки, чьи кости нашли в карьере в 2005 году. Также была проведена ситуационная экспертиза, которая подтвердила версию гибели ребенка, озвученную ее матерью: убивать не хотела, трагедия произошла случайно. По крайней мере, опровергнуть ее слова невозможно: у следствия не было черепа девочки. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности было прекращено из-за срока давности…

Когда Игорю Пискареву сообщили, что нашли останки его дочери, он заплакал. Оказалось, он все еще надеялся, что Тася жива.

Ее косточки в коробке забрала бабушка. Наверное, это дико прозвучит, но она была счастлива.

– Я похороню ее по-людски, положу в гроб платьишко, сандалики и носочки, – сказала женщина. – Теперь будет к кому ходить на могилку.

* Имена и фамилии изменены