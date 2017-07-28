Зеленый ковер для грядки

Соберете урожай – посейте сидераты

Очень хорошо высаживать рожь на участке вдоль забора для красоты и для борьбы с сорняками

Читала, что для повышения плодородия почвы и возвращения ей вынесенных с урожаем питательных веществ желательно на освободившихся под осень грядках сеять сидераты. Картошку мы обычно убираем достаточно рано. Подскажите, пожалуйста, а какую сидеральную культуру лучше всего посеять на участках, где она росла? И когда ее запахивать в землю – осенью или весной?

Ирина ВАСНЕЦОВА, г. Дальнереченск

Вопрос читательницы «Календаря дачника» мы переадресовали молодому сотруднику Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства (п. Тимирязевский) Ольге Теличко.

– Я бы посоветовала посеять озимую рожь. Делать это надо сразу же после уборки картофеля в августе – сентябре.

Сеем густо: не менее 2–2,5 кг семян на сотку. Сверху семена присыпаем слоем земли для лучшего их прорастания. Делаем это при помощи грабель или другого подходящего инвентаря. Через 5–10 дней появятся всходы, которые будут продолжать расти и укореняться.

Затем наступает стадия кущения, которая продолжается 35–40 дней. В этот период под землей на глубине 5–7 см закладывается узел кущения, из которого появляются дополнительные стебли. В таком виде при высоте 10–15 см озимая рожь уходит в зиму. Такой кустик уже может переносить низкие температуры и благополучно перезимовать. Благоприятным фактором для лучшей перезимовки является наличие снега.

Весной сразу же после схода снега озимая рожь трогается в рост. Участок покрывает ярко-зеленый ковер. Как только почва слегка подсохнет и можно будет выйти на участок, рожь перекапывают.

Через 2–3 недели (в мае) можно приступать к посадке основных культур: кабачков, тыквы, огурцов, томатов, поздней капусты и прочего.

Можно в качестве сидерата осенью после уборки основного урожая посеять и овес. При осеннем посеве норма высева семян на 20–30% меньше, чем при весеннем. В фазе выхода в трубку, до наступления заморозков, молодой овес срезают и перемешивают с почвой, что повышает ее влагоемкость и рыхлость.

Овес как сидерат хорош тем, что отдает в почву легкоусвояемый калий, поэтому является отличным предшественником для требовательных к этому элементу культур: томатов, баклажанов, перцев и др.