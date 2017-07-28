В день – по арбузу!

Это девиз моих соседей. Уже две недели они строго исполняют данный самим себе наказ не исключать из арбузной диеты ни одного дня. Пример, достойный подражания. Арбузная пора проходит быстро, так что давайте пользоваться моментом.

– Арбуз – не просто самая большая ягода, она же самая полезная из всех известных ягод для почек, – подтвердила кандидат сельскохозяйственных наук Алла Лигун. – Здоровым людям есть это лакомство можно без ограничений. Но больным необходимо все-таки соблюдать меру, так как излишки жидкости могут быть большой нагрузкой на организм.

До 80 % в арбузе – вода. Есть фруктоза, глюкоза, сахароза, микроэлементы и растительная клетчатка. Уникальность фруктозы в том, что ее усвоение организмом происходит без участия инсулина, а это значит, что полосатые плоды могут спокойно есть диабетики, независимо от вида диабета.

Арбуз благодаря хорошему мочегонному эффекту может хорошенько почистить всю мочевыводящую систему.

Почки также хорошо отреагируют на отвар из ягод и корней шиповника, листьев брусники, скажут вам спасибо за морс из ягод брусники и клюквы. Если еще и в пору созревания садовой земляники вы, очищая ягоду, не выбрасывали чашелистики и засушили их, то отвар из них тоже включите в свой рацион – он очень полезен для поддержания здоровья почек.