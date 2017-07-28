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Под осенний шелест листвы

Аргументы в пользу осенних посадок

Вопрос, когда сажать саженцы плодовых деревьев – весной или осенью, для садоводов почти такой же важный, как для философов «Быть или не быть?». Общепринятая практика – сажать весной. Но вот у питомниковода Владимира Арзуманяна из села Новинка Спасского района свое мнение на этот счет. Он убедился на практике, что вполне оправдывают себя осенние посадки и они имеют ряд преимуществ по сравнению с весенними.

– Главное, чтобы это были уже хорошо развитые, сформированные растения. Я их называю «кронованные» (от слова «крона») однолетки, – объясняет собеседник. – Посадку требуется сделать с таким расчетом, чтобы новоселы успели укорениться до замерзания почвы (как минимум за две недели до падения температуры).

Я реализую саженцы плодовых деревьев примерно с 8 сентября, а винограда – с 25-го.

В это время ассортимент представлен во всем своем разнообразии, у каждого производителя посадочного материала есть полный набор культур, которые значатся в его прайс-листе.

Приезжая в питомник, садоводы оценивают качество саженцев, сами выбирают то, что им понравилось. Тут же, при них, полив растение, аккуратно выкапываю его с земляным комом, стараясь не повредить корни. Остается довезти саженцы в целости и сохранности до своего участка и как можно быстрее посадить, чтобы не пересушить.

В ходе общения успеваю дать подробные консультации об особенностях сортов тех или иных культур, о том, как их правильно посадить и как за ними ухаживать. Осенью для этого есть время. А вот весной по минутам расписан каждый час – не до обстоятельных бесед. К тому же весной часто подводит погода. Бывает так сухо, что саженцы долго не могут тронуться в рост. Если же вы посадили их осенью, то после схода снега они в любом случае начнут расти.

Мои постоянные клиенты очень любят приезжать сами в питомник. Даже когда видят меня на ярмарке, заявляют: «На рынке ничего покупать не будем, лучше к вам на участок приедем».

– Обрезаете саженцы перед продажей?

– Если покупатель хочет этого, то да. Или объясняю ему, как правильно это сделать. Сначала я и на рынок привозил саженцы, уже, как положено, обрезанные. Но потом от этого отказался, поскольку такой их вид обычно не привлекает садоводов.

– Приятнее купить деревце уже с листочками, а то и с цветочками…

– Зачастую привозные саженцы вплоть до конца июня продаются на рынке. На этикетке можно даже прочитать, например: «Северянка приморская». Это явно для убедительности обмана, поскольку наш сорт груши называется просто Северянка. Самое интересное, что покупают ведь! Хотя садоводы и дачники наслышаны о том, что сажать нерайонированный, не испытанный в наших условиях посадочный материал – это чаще всего закапывание денег в землю. Нет, садоводы все равно рискуют, надеются на чудо. Даже не поскребут по стволику и корням саженца, чтобы проверить, живые ли они. То ли потому, что цены на такие саженцы ниже, то ли местного посадочного материала в это время нет уже в продаже.

Выигрывает тот, кто взял за правило приобретать саженцы непосредственно в питомниках.

Автор : Надежда БРАЖИНА

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