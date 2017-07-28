Не элита, но картошка хорошая!

Отбор делаем при уборке урожая

Скоро дачники-огородники выйдут на массовую уборку картофеля. Готовы морально не просто копать все подряд, а придерживаться технологии первичного семеноводства? Хлопот больше, зато не придется каждые два-три года искать элитные семена.

Специалисты советуют либо помечать лучшие кусты и от них отбирать на семена посадочный материал, либо выкапывать картофель кучками (клонами) по 50–100 растений, оценивать их урожайность и лучшие клоны оставлять для семенных целей.

На недавнем семинаре по картофелю, состоявшемся на Приморской овощной опытной станции в Суражевке, были приведены три контрольные цифры, определяющие предпочтительные условия уборки урожая картофеля: влажность почвы должна быть не менее 70 процентов, температура воздуха – не ниже 10 градусов, огрубение кожуры клубней приближаться к 95 процентам.

А если нагрянут тайфуны и огороды зальет? Урожай, выращенный в условиях переувлажнения, требует повышенного внимания. Даже если удастся тщательно перебрать картофель при уборке, придется периодически делать это снова, отбраковывать начавшие загнивать клубни, чтобы они не заразили здоровые.

Клубни с изъянами надежнее отложить для использования на кухне в первую очередь. Дольше всего могут пролежать клубни среднего размера, поэтому их можно ссыпать подальше. А вот крупную картошку желательно съесть до середины зимы. При более длительном хранении внутри у такого картофеля могут образовываться пустоты, появляться гниль.