Пилигримы неразумные

Куда бегут малолетние бродяжки?

Если бы не равнодушие нашего общества, малолетних бродяжек возвращали бы домой еще в начале пути

28 июня на железнодорожном вокзале приморской столицы сотрудники патрульно-постовой службы Владивостокского линейного управления (ЛУ) МВД России на транспорте нашли 15-летнего подростка, без вести пропавшего в Читинской области.

Полицейские обратили внимание на мальчика, блуждавшего по вокзалу без сопровождения взрослых. Он выглядел уставшим, был неопрятно одет, внимательно разглядывал витрины с едой. Явно был голоден. В полиции он рассказал, что за неделю до этого самовольно ушел из дома и на попутных машинах добрался до Владивостока. Чтобы посмотреть на город и искупаться в море.

Крым сегодня неактуален

Отправляясь в путь, юный пилигрим взял всего 500 рублей, которые потратил в первые дни путешествия, потом питался чем придется. Ночевал в подъездах, парках, на вокзалах. И хотя мальчишка ни от кого не скрывался и все время был в поле зрения взрослых, никто не догадался подойти к нему и спросить: «Ты что здесь делаешь? Где твои родители?»

Стражи правопорядка установили, что подросток числится в базе данных МВД России как без вести пропавший. Если бы не равнодушие окружающих, бегунка сразу бы вернули родителям. К сожалению, наши сограждане в большинстве своем не обращают внимания на то, что их не касается и не волнует. Поэтому мечта беглеца осуществилась.

Полицейские мальчика накормили и передали в социально-реабилитационный центр «Парус надежды» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь он дожидался своих родителей. Можно лишь представить их встречу…

Аналогичный случай произошел во Владивостоке несколько лет назад. На Морском вокзале сотрудники транспортной полиции задержали 10-летнего искателя приключений, на этот раз из Улан-Удэ. Мальчуган «занял» у родителей 11 тысяч рублей на сникерсы и отправился в путешествие на поезде к Тихому океану. В столицу Приморья он прибыл на перекладных, без копейки, грязный и голодный.

«Зачем, – спросили бегунка, – сбежал? У тебя здесь родственники, друзья?» «Никого нет, – ответил неразумный романтик. – Море хотел увидеть».

Море он увидел, точнее, Амурский залив, после чего мальчика под надзором отправили обратно.

Эти показательные истории корреспонденту «В» рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) Владивостокского ЛУ на транспорте майор полиции Елена Дремина. По словам Елены Геннадьевны, во времена СССР юные «туристы» по накатанному маршруту бежали в Крым: «Там тепло, там яблоки». После распада Союза на новые мелкие государства малолетние пилигримы косяками потянулись во Владивосток. Сюда их манят море, близость границы, мечта схватить за хвост синюю птицу и заработать кучу денег. Но если в былые годы дети бежали, как правило, из неблагополучных семей и бесперспективных поселений, то сейчас ситуация изменилась кардинально. Бегут как из детских домов, так и от состоятельных родителей. К примеру, отец с матерью зарабатывают приличные деньги и дом – полная чаша, а своему чаду уделяют внимания меньше, чем бизнесу. Вот и пускаются в бега обиженные малолетки назло предкам. За острыми ощущениями и экзотикой.

Только в 2017 году транспортные полицейские задержали во Владивостоке шестерых подростков из разных регионов России. Причем современные дети бегут в любое время года, не страшась ни холодов, ни дальних расстояний.

Сотрудники ПДН утверждают, что школьники – это пружина, которая девять месяцев учебного года сжималась, накапливала силу и энергию, чтобы за каникулы разрушить все, что можно и нельзя. И за всеми не углядишь.

Жертвы непонимания

В январе этого года в аэропорту Кневичи были задержаны четверо 15-летних подростков, прилетевших из Москвы. Это были дети обеспеченных родителей, заранее спланировавшие свой вояж в оба конца страны, причем во время учебного процесса. При себе у них были деньги на обратную дорогу. О предстоящем путешествии они сообщили родителям перед вылетом, послав им СМС-сообщения: «Летим во Владивосток, не волнуйтесь».

Когда родители примчались в Шереметьево, их чада были уже в воздухе. Конечно, они чувствовали себя героями. Но только во время полета. По прибытии во Владивосток их встречали полицейские.

– Они не ожидали, что информация между отделами полиции в разных городах проходит так быстро. И что родители вообще кинутся их искать. В своем поступке подростки не видели ничего предосудительного, не осознавали его серьезности, – говорит Елена Дремина.

Когда полицейские стали выяснять причину побега, оказалось, что у одного из беглецов во Владивостоке живет старший брат, который был в курсе замыслов ребят. Он мог бы сообщить об этом родителям, но промолчал. На полет в Приморье подростков подвигла история некоего миллиардера из Америки, заработавшего свой первый миллион на продаже кроссовок. И они решили, что лучший город для реализации спортивной обуви и налаживания бизнеса – Владивосток. Возможно, их также привлекла близость Китая. Накопив нужную сумму, они сразу отправились за мечтой. Конечно, их бизнес-план провалился. Следом за ними во Владивосток прилетели родители…

20 июля в дежурную часть Владивостокского ЛУ поступило сообщение о том, что после приземления самолета из Южно-Сахалинска на связь с родителями не выходит 15-летняя школьница, летевшая без сопровождения взрослых. Она направлялась на отдых в ВДЦ «Океан», однако до финальной точки маршрута не добралась и о своем местонахождении родителей не известила. Только отправила СМС: «В «Океан» не поеду. Не ищите меня».

Получив такое послание, родители, естественно, запаниковали и обратились за помощью в полицию. К поискам девочки незамедлительно подключились сотрудники всех линейных подразделений управления на транспорте. Пропавшую островитянку нашли менее чем через четыре часа… на железнодорожном вокзале Владивостока.

Оказалось, что восьмиклассница вовсе не собиралась ехать в «Океан». Она рассказала полицейским о конфликтах с «предками» из-за непонимания ее взглядов на жизнь. И о знакомстве через социальные сети с 18-летним парнем из Твери. Молодые люди никогда не видели друг друга, кроме как на фото, но в ходе переписки поняли, что подходят друг другу, и решили вместе бежать из дома. И, конечно, не задумывались о том, что их побег ранит родителей. Местом встречи заговорщики выбрали железнодорожный вокзал Владивостока, где их и перехватили сотрудники транспортной полиции. На руках у беглецов были билеты на поезд до Москвы.

– Парень понимал, что у девушки трудная жизненная ситуация. И решил ей помочь. Между ними не было интимной связи, и в их планы не входило сожительствовать вместе, как семья, – объясняет майор Дремина. – Девушку отправили домой, а ее спутника отпустили. У нас не было оснований его задерживать: он несовершеннолетнюю не похищал, не совращал. Мы можем лишь предполагать, что в будущем, возможно, между ними что-то было бы. Но предположение – не совершенное преступление.

Беспризорников стало меньше

На памяти Елены Геннадьевны – история 9-летнего мальчика с Алтая. На грузовых поездах он доехал до Уссурийска. Его сняли с вагона ночью, черного, как уголь. У найденыша оказалось психическое расстройство. По его словам, сбежать из дома его заставил… таинственный голос, который он слышал по ночам, как только закрывал глаза.

– Он рассказывал: «Я ложился спать, а голос мне говорил: «Уходи, уходи! Бери рюкзак и уходи». Я встал, оделся и ушел», – вспоминает Елена Дремина. – У него не было цели доехать до Уссурийска или Владивостока. Он мог уехать и на запад. Просто двигался куда глаза глядят, сел на ближайший отходящий состав и поехал…

Чем объяснить склонность подростков к бродяжничеству? Почему дети уходят зачастую в никуда из благополучных семей? Ответ на эти вопросы известен давно: тяга к бродяжничеству – это не страсть к путешествиям и не подражание героям приключенческих фильмов, а психическое расстройство. Как у взрослых, так и у детей. Причем маленьким пилигримам неважно, где застанет их ночь. Их не пугают холод, голод и отсутствие крыши над головой. У ребят, насмотревшихся мультиков и боевиков, где герои выживают в самых невероятных условиях, исчезает страх за свою жизнь. Они теряют чувство самосохранения.

Многие дети, особенно до пятого класса, ошибочно считают: если я не трогаю электропровода, то со мной ничего не произойдет. Почему до пятого? Потому что физику в общеобразовательных школах начинают преподавать с шестого класса и, соответственно, рассказывать об электричестве, его свойствах и возможностях. Зато ребята знают, что всегда могут попросить булочку около магазина и ребенку никто не откажет.

Между тем, как считает Елена Дремина исходя из своего опыта работы в правоохранительных органах, в последнее время в Приморье стало меньше детей-бродяг и беспризорников. Хотя в целом по России количество бегунков впечатляет. По данным Федерального агентства по делам молодежи, сегодня в стране насчитывается около 5 млн бездомных несовершеннолетних. Другие источники называют иную цифру – до 2 млн. Все равно это очень много. И большинство беспризорников – преступники. По статистике МВД, более трети преступлений подростки совершают под руководством взрослых.

– Я не могу сказать, что произошли глобальные изменения в нашей работе, – говорит Елена Геннадьевна. – Но раньше, например, было больше краж металла на железной дороге. Взрослые и подростки снимали с вагонов металлические детали и сдавали их в пункты приема, зарабатывая на жизнь. Сейчас металла, который можно украсть, на железной дороге практически нет. Кроме того, развита охрана поездов, объектов и железнодорожных путей. Проблема дня сегодняшнего – кража телефонов. Причем дети крадут у своих сверстников. Что касается пагубных пристрастий, то раньше клей нюхали, а сейчас употребляют синтетические наркотики…

Завершая нашу беседу, майор полиции Елена Дремина просила напомнить родителям через газету простую истину: больше уделять внимания своим детям, больше с ними общаться, контролировать их досуг, знать их интересы, знать, с кем они дружат и где находятся в конкретный момент. На первый взгляд, совет банальный. Но, возможно, именно он поможет избежать трагедии в чьей-то семье. Дети не должны убегать из дома.