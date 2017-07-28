«Алые паруса» мечты

Из юных жителей Русского острова вырастут отличные мореходы

Как «Алые паруса» осуществили мечты мальчишек и девчонок Русского острова

Пять лет назад остров Русский, благодаря красавцу мосту через пролив Босфор-Восточный, стал реальной частью Владивостока. Если быть совсем уж точным – частью Фрунзенского района. Все (ну или почти все) в городе для островитян стало ближе. Социалка всякая, объекты культуры – кинотеатры, театры, концертные площадки. Можно хоть каждый день ходить в кино или на спектакль. Но каждый день это никому не нужно. А как обстоят дела с другими развлечениями, особенно для детей?

По словам самих жителей острова, главная точка притяжения островной детворы – детско-юношеская парусная школа (ДЮПШ) «Алые паруса», обосновавшаяся на берегу бухты Школьной в поселке Экипажном на территории порохового погреба № 13, одного из объектов Владивостокской крепости.

Кстати, сегодня в городе, окруженном морем с трех сторон, действуют всего три детские юношеские парусные школы: при Морском университете имени адмирала Невельского, при яхт-клубе «Семь футов», базирующемся в Спортивной гавани в центре города, и «Алые паруса».

Дайте морякам землю

Парусная школа «Алые паруса» – детище двух неравнодушных жителей Владивостока, влюбленных в море и все, что с ним связано. Это капитан I ранга в отставке Валерий Престинский, бывший командир 38-й бригады кораблей особого назначения ТОФ, и капитан I ранга запаса Вячеслав Трепалин, бывший командир 4-го радиоотряда ТОФ. В свое время они здесь же организовали одноименный яхт-клуб.

Почему именно на острове Русском появились сначала яхт-клуб, а затем ДЮПШ «Алые паруса»? Ответ прост. Один из отцов-основателей школы, Вячеслав Трепалин, служил в этих местах. Уйдя в запас, остался жить на острове. Было время – работал в администрации поселка Подножье. Здесь Вячеслава Ивановича хорошо знают и уважают и взрослые, и дети. Он частый гость в местных школах (а их на Русском три). И везде капраз Трепалин, великолепный рассказчик, – желанный гость. Но себя он нахваливать не любит, поэтому нашим гидом по «Алым парусам» стал его друг Валерий Престинский.

– Наиболее удобным местом под размещение ДЮПШ «Алые паруса» стала территория порохового погреба № 13 Владивостокской крепости. Вторая привязка – это вода. В 2013 году мы взяли водную акваторию в аренду на 20 лет. Именно воду, а не берег. С береговой полосой отдельная история. Она принадлежит муниципалитету, и каждую осень мы просим разрешение у города выйти на землю. А как иначе хранить зимой катера и яхты? На воде нельзя и на берегу тоже. Земля не наша, за самоуправство накажет природоохранная либо районная прокуратура. Смешно? Но нам не до смеха.

На воде мы хозяева, но на берегу к нам в любой момент могут подойти и попросить убрать плавсредство. И не просто попросить, а еще выписать штраф. Такое уже было. Мы никому не мешаем, но никого наши заботы не касаются, – говорит Валерий Васильевич.

По его словам, выходом из этой ситуации было оформление яхт-клубом земельного участка в аренду. Однако проблема в том, что до сих пор непонятно, где на острове Русском чья земля. На всех картах береговая полоса указана как федеральная собственность. Но чья конкретно, неясно: то ли Министерства обороны РФ, то ли муниципалитета. Из-за этих неясностей нет возможности провести межевание земельных участков. И никто не хочет вникать в эту проблему, куда бы руководство яхт-клуба ни обращалось. Из-за этого развитие ДЮПШ «Алые паруса» тормозится.

Все лучшее – детям. Бесплатно

Не секрет, что парусный спорт – увлечение дорогое. Яхты, оснастка, экипировка спортсменов стоят немалых денег. В штате ДЮПШ «Алые паруса» работает один тренер – Артем Моисеенков, который получает зарплату в муниципальном бюджетном учреждении «Центр спортивной подготовки по различным видам спорта населения города Владивостока». Но для детей занятия в школе бесплатные.

Между тем парусная школа «Алые паруса» живет на самообеспечении. Точнее, содержится за счет сдачи в аренду пирсов, принадлежащих яхт-клубу, и личных средств Валерия Престинского. Он приобрел для детей шесть швертботов класса «Оптимист», каждый стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей. Плюс всю атрибутику и экипировку для юных мореходов, включая спасательные жилеты. Потому что без них выходить в море нельзя! Безопасность детей превыше всего. Седьмой швертбот школе подарили ветераны разведки ТОФ, члены общественной организации «Дозор».

– Аренда пирсов дает нам копейки. Сюда нет нормальной дороги, поэтому стоимость стоянки яхты в два-три раза дешевле, чем в городе. Но я человек самодостаточный – есть возможность, помогаю чем могу. А мне, в свою очередь, помогают мои друзья, бывшие офицеры, ныне члены организации сотрудников военной разведки «Дозор», – улыбается Валерий Васильевич.

Детская школа «Алые паруса» круглогодичная. На сегодня здесь обучаются около 50 курсантов, мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Летом у тренеров и юных мореходов проблем нет, постигать морскую науку можно под открытым небом. А зимой юнги занимаются в... металлическом контейнере, правда, с окном и отапливаемом. Потому как нет иного помещения.

В то же время на территории порохового погреба № 13 есть пустующие и разрушающиеся исторические здания, принадлежащие администрации Владивостока. Руководство школы пыталось взять их в аренду, но пока безрезультатно.

Правда, появилась надежда, что в ближайшее время ДЮПШ «Алые паруса» станет частью МБУ «Центр спортивной подготовки по различным видам спорта населения города Владивостока». И тогда проблема с помещением для проведения с ребятами теоретических занятий зимой и летом, размещения библиотеки на морскую тематику, столовой и хранения инвентаря будет решена положительно…

Юнги «Алых парусов» нарасхват

Воспитанники «Алых парусов» бороздят гладь бухты Школьной на швертботах класса «Оптимист», предназначенных для юных корабелов до 14 лет. Но около 15 юнг отдыхают на берегу, потому как выросли из плавсредств для начинающих. Им нужны швертботы класса «Кадет», более дорогие и более серьезные. Кстати, купить швертбот в Приморье невозможно. Их здесь попросту нет. Можно привезти из Кореи или Китая, но трафик и таможенная пошлина обойдутся дороже самого плавсредства.

– Наши ребята родились и выросли на Русском острове, с детства привыкли к воде, они сюда приходили купаться, поэтому не боятся моря. И чувствуют себя на воде спокойно, без паники. Их ничему учить не нужно, они все знают, умеют и показывают очень хорошие результаты на всех соревнованиях, которые проходят в крае под эгидой федерации парусного спорта. В том числе и во взрослых соревнованиях, – не без гордости говорит Валерий Престинский. – Наших ребят берут юнгами в состав взрослых экипажей. Руководитель яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков, как говорится, поднял это дело на высокую ногу. И даже если проходят такие серьезные гонки, как регата на Кубок залива Петра Великого, в них тоже участвуют наши юнги в составе взрослых экипажей.

Нужна ли детская парусная школа на острове Русском? Ответ здесь только положительный. Тому свидетельство – мнение родителей курсантов «Алых парусов».

– Мой сын посещает флотилию с сентября прошлого года. Он стал более организованным, собранным, более ответственным. Он понимает, что ему надо заниматься парусным спортом. Тренер для ребят – как учитель в классе, они его слушают, открыв рот. Слово тренера для них закон. Самое главное, я считаю, что дети здесь под присмотром взрослых постигают морскую науку. Возможно, эти знания им пригодятся в будущем. На острове для детей ничего нет. Точнее, не было. А теперь я знаю, где находится мой ребенок, – говорит жительница острова Русского Ирина Мануилова. Ее сыну Ивану 7 лет, а он уже лихо управляет швертботом. Чем мама очень гордится. Молодая женщина признается, что очень довольна, что посещение «Алых парусов» бесплатное.

С ней солидарна землячка Мария Мангутова. Ее сын Ярослав занял первое место в недавней парусной гонке на швертботах класса «Оптимист».

– Ярослав пришел в школу в середине июля прошлого года. Он потомственный мореход. У нас дедушка военный моряк, он был командиром десантного корабля. Наш папа ходит на супертанкерах, так что Ярослав – юный моряк в третьем поколении. Поэтому парусная школа – это его выбор. Хотя поначалу он не хотел сюда ходить. Но на первом занятии ему дали книгу о строении корабля, об известных мореплавателях, он ее прочитал и заболел морем. Мальчишка нашел свое. Парусный спорт развивает детей во всех направлениях, в том числе и физически, – убеждена Мария Мангутова.

Что ж, а нам остается пожелать ДЮПШ «Алые паруса» и юным мореходам попутного ветра и семь футов под килем.