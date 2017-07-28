Зона бедствия

Приморцы постепенно приходят в себя после удара стихии и подсчитывают потери

Прошло уже десять дней, как юго-западную часть Приморья потрясло очередное «неожиданное» наводнение. Из-за ливневых дождей, прошедших 7 и 8 августа, серьезно пострадали Надеждинский, Хасанский, Пограничный, Октябрьский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.

К счастью, большая вода не продержалась долго. Время идет, спасательные работы продолжаются, последствия устраняются. Но пострадавшие районы еще долго будут оставаться зоной бедствия – наводнение оставило следы повсеместно. И если первое время СМИ и все жители края получали информацию о случившемся большей частью из официальных источников, то сейчас уже стоит послушать самих людей, принявших удар стихии на себя.

Старожилы подобного не помнят

– К сожалению, подтвердились опасения насчет гибели одной из жительниц села Занадворовка, – рассказала корреспонденту «В» пресс-секретарь администрации Хасанского района Ольга Куличенко. – Спасатели нашли ее тело. Причем достаточно далеко от того места, где ее накрыло мощным потоком воды, когда она вместе с семьей двигалась в сторону эвакуационного пункта.

И вообще, потоки скатывавшейся с сопок воды оказались на редкость стремительными и опасными. Никто из старожилов подобного не припомнил. Представляете, некоторые сельчане ночью просыпались от вырывавшихся из погребов и подполий неожиданных фонтанов, моментально заполнявших водой все строение.

Всего в районе пострадало 857 домовладений. У некоторых разрушены подворья, снесены огороды, повалены заборы. К примеру, в селе Филипповка вода с сопок унесла с собой урожай со всех огородов и приусадебных участков.

Сейчас местные власти мобилизовали все силы и оказывают максимальную помощь пострадавшим. Созданы комиссии по оценке ущерба. Только в одном Барабаше сразу пять групп производят подворовый обход разрушенных хозяйств, а их там свыше пятисот.

Значительную помощь администрации и местному населению оказывают спасатели из Владивостока, Хабаровска и Биробиджана. Проблем много, но все они решаемы. Может, для преодоления каких-то из них понадобится больше времени. Но пусть люди знают: помощь дойдет до каждого.

Скотину удалось спасти

Главный ветеринарный врач Уссурийска Вячеслав Животовский вместе с семьей живет в частном секторе города. И хотя их улица тоже попала под наводнение, наш разговор начался с его профессиональной деятельности.

– Вячеслав Анатольевич, прошлогодний тайфун «Лайонрок» привел к массовой гибели домашних животных в селах и пригородной зоне Уссурийского городского округа. А как обстоят дела сейчас?

– Вы правы, тогда у людей на подворьях гибли овцы, козы, кролики, куры, утки. Нынче, слава богу, таких печальных последствий наводнение не принесло. То ли людей научил прошлогодний печальный опыт, то ли вода не достигла критического уровня. Но, скорее всего, свою роль сыграли оба фактора. Мелкий и крупный рогатый скот и свиней успели отогнать на возвышенности, домашнюю птицу в сарайчиках и курятниках подняли под самый потолок.

Меня, как главного ветврача муниципалитета, больше всего беспокоила возможность вспышки инфекционных заболеваний. И эта опасность, включая вспышки острых кишечных инфекций, сохраняется. Необходимо реагировать на любой звонок и любое тревожное сообщение о подозрениях. Пока что все спокойно.

– А что больше всего беспокоило местных жителей?

– У каждого была своя беда: вода в погребах, испорченный урожай, отрезанные паводком села. Общим беспокойством стало отключение электроэнергии. Света не было около полутора суток. В отключенных холодильниках начали портиться продукты. Не работали телевизоры – не было информации о происходящем. Замерли без электричества автозаправочные станции, не было бензина и солярки для заправки автомобилей.

Люди надеются на помощь со стороны

У пенсионера Вадима Макарова частный дом в Уссурийске и большой участок земли за городом. Вадим Андреевич категорически отказался говорить о собственных трудностях, но рассказал о проблемах других.

– Наша улица напоминала Венецию. Вся проезжая часть была в воде, – вспоминает пенсионер. – Ее уровень был настолько высок, что автомобили не могли преодолеть улицу-реку. Я насчитал 20 транспортных средств, включая один грузовик. Причем 15 из них в буквальном смысле поплыли в низину.

Когда стало подсыхать и вода пошла на убыль, люди принялись просушивать свои машины. Кто-то самостоятельно завелся, но большинство подтопленных автомобилей перегоняли на буксире или с помощью эвакуатора. Представляю, в какую сумму обойдется им ремонт. Кстати, и асфальт на улице оказался разрушенным, а местами его просто смыло.

Особенно жалко труд сельчан и дачников. Ведь люди остались без картофеля и овощей. У некоторых уносило потоком даже верхний плодородный слой почвы. В прошлом году была подобная ситуация. Но тогда специально для пострадавших завозили овощи и картофель. И продавали без всяких торговых накруток. Так что без картошки люди на зиму не остались. Многие и сейчас надеются на помощь со стороны.

Некоторые улицы на окраинах Уссурийска плавают до сих пор. Знаю, что большая вода стояла на Борисовской, Розинской, Московской, Раздольной улицах, на Новоникольском шоссе. Коммунальщики и пожарные мотопомпами откачивают воду из подвалов жилых домов и зданий социальных объектов, из залитых участков дорог и тротуаров. Даже один детский сад оказался под водой.

Слышал, что восстанавливается транспортное сообщение с селом Кроуновка, где поврежден мост через одноименную речку. В некоторых местах все еще нет электричества.

Особенно пострадали сельскохозяйственные угодья. Речь идет о тысячах гектаров, а убытки будут исчисляться сотнями миллионов рублей.

А еще люди рассказывали, что в самый пик стихии местные таксисты в четыре раза подняли плату за проезд: кому война, а кому мать родна.

Что тут сказать? Не в первый раз. Справимся и сейчас.

А туристам хоть бы хны…

Обрушившийся на побережье Хасанского района ливень застал врасплох приезжих отдыхающих. Обильные осадки всего за одну ночь во многих местах отрезали туристов на берегу от населенных пунктов и автодорог. Именно в такой ситуации оказалась жительница Владивостока Ксения со своей семьей, которая поделилась впечатлениями с корреспондентом «В».

– Мы отдыхали на берегу бухты Лукина, когда нас накрыл обильный и продолжительный дождь, – рассказывает Ксения. – Вначале мы считали, что все пройдет быстро. Ведь синоптики не обещали катастрофического ливня. А когда народ опомнился, то выяснилось, что пляж отрезан от Большой земли. Кое-кто на джипах все-таки рванул, а поскольку назад никто не вернулся, значит, людям удалось уехать из зоны бедствия.

Прошло около полутора суток, когда мы начали выбираться. Выяснилось, что паводок накрыл всю территорию от побережья до станции Гвоздево, включая само село. Пришлось выезжать объездной дорогой. Были вынуждены потратить больше времени в пути. Потом стало ясно, что не работали АЗС по трассе, многие из них (от Краскино до Занадворовки) элементарно плавали в воде на уровне полуметра. Заправились с большим трудом благодаря пришедшему на помощь отдыхающим водителю частного бензовоза.

Не знаю, как складывалась ситуация с продуктами питания и питьевой водой в местных магазинах, но вот традиционной свежей выпечки в центре Барабаша не оказалось. И придорожное кафе было закрыто.

Но главное в другом. Когда был восстановлен проезд по Хасанскому району, в районе Барабаша мы увидели и поняли весь ужас происходящего. Часть трассы вместе с асфальтом и скальной подушкой грунта на значительном протяжении унесло паводком. Для проезда оставалась только одна полоса. Приходилось использовать реверсивное движение.

На севере муниципалитета наводнение перекрыло проезд к прибрежным селам и местам отдыха туристов в бухтах Амурского залива. Наши знакомые там отдыхали, мы по телефону обменивались впечатлениями. Многие отдыхающие застряли, выбирались теплоходами, бросив свои машины на берегу.

В Надеждинском районе у поселка Тихого был размыт мост, там стоял пост ГАИ, проезжавших предупреждали об опасности. Но местные дорожники быстро сделали отсыпку подъездов к мосту, поэтому мы смогли доехать до Владивостока.

В заключение скажу, что это был на редкость экстремальный отдых, впечатлений и эмоций от пережитого и увиденного получили с избытком. Но русских людей непогодой не испугать. И мы сами, и наши знакомые поедем вновь на берега живописных хасанских бухт. За новыми впечатлениями. Ведь даже в самый тяжелый период я не услышала ни одной жалобы или слов тревоги от туристов-соседей.