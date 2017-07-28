Овощи пойдут в подтопленные районы без доставочной наценки

В результате стихии в Приморье под воду ушло более 3,7 тысячи гектаров посевов. Только предварительный ущерб составляет 170 миллионов рублей. Одной из мер поддержки пострадавших станет завоз дешевых овощей из других регионов России.

Информация об этом прозвучала в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС, состоявшегося 14 августа.

По словам и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексея Тарана, специальные комиссии сейчас оценивают ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям края стихией. На сегодняшний день специалисты побывали в Пограничном, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском и Хасанском районах. Продолжается работа в Уссурийском городском округе.

По словам чиновника, сейчас ведется работа с приморскими сельхозпроизводителями по поставкам картофеля и овощей в пострадавшие районы. Также планируется завоз продукции с полей по нулевому железнодорожному тарифу из других регионов страны.

Госпродагентство Приморья планирует завозить картофель и овощи из Алтая. Через две недели там начнется сбор урожая и уже станут известны цены.