Общественный совет думы привлечет граждан к решению городских проблем

В приморской столице начата процедура формирования Общественного совета Думы Владивостока. Предложения по кандидатурам в члены Общественного совета будут приниматься до 31 августа 2017 года.

Напомним: в думе города 10 августа 2016 года прошел первый Гражданский форум «Роль гражданского общества в развитии муниципального образования». Его организаторы обозначили цель – объединить общественные организации для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города. Участники форума приняли резолюцию, в которой предлагалось создать при Думе Владивостока Общественную палату. Впоследствии этот вопрос обсуждался на встречах депутатов с общественными организациями и объединениями. В результате было утверждено положение, определяющее цели, состав, порядок формирования и полномочия Общественного совета.

Согласно действующему положению Общественный совет создается сроком на три года и состоит из девяти человек – представителей общественных организаций и объединений. Состав совета утверждается Думой Владивостока.

Новая структура вправе вносить в городскую думу проекты нормативных правовых актов (НПА); предложения о внесении изменений либо о принятии НПА; участвовать в проведении публичных консультаций в рамках проведения оценки регулирующего воздействия по проектам НПА, экспертизы муниципальных правовых актов; проводить совещания, семинары, научно-практические конференции и иные мероприятия по общественно важным проблемам; организовывать и проводить Гражданский форум общественных объединений в Думе Владивостока не реже одного раза в год. А также привлекать к своей работе общественные объединения, представители которых не вошли в состав совета.

22 августа 2017 года состоится третий Гражданский форум общественных объединений, в котором примут участие общественные организации приморской столицы. В рамках форума будет обсуждаться программа «Комфортная городская среда».

– Дума Владивостока всегда открыта конструктивному диалогу с представителями общественности, горожанами. Будущая деятельность Общественного совета, проведение Гражданского форума в августе текущего года – возможность привлечь инициативных горожан, представителей общественных организаций и объединений к решению городских вопросов. Общественный совет будет осуществлять свою деятельность на общественных началах и обеспечивать взаимодействие жителей города, общественных объединений с органами местного самоуправления, что позволит депутатам своевременно реагировать на проблемы горожан», – прокомментировала председатель Думы Владивостока Елена Новицкая.

Предложения по кандидатурам в состав Общественного совета будут приниматься до 31 августа по адресу: Владивосток, ул. Суханова, 3, каб. 104.