ЖД-стоп: из Владивостока в Москву

«На электричках. Путешествие из Владивостока в Москву» – так называется книга писателя-путешественника Александра Лучкина, которая на днях увидит свет в издательстве Alpina Publisher.

Книга рассказывает о реальном путешествии, которое совершил автор, проехав за 54 дня фактически через всю Россию из города нашенского в столицу. Тысячи километров железных дорог, зарисовки характеров и быта людей – железнодорожников и попутчиков, местных жителей и других путешественников. В книге вся наша огромная, сложная, красивая страна.

– В дороге открытия происходят буквально на каждом шагу, – говорит Александр Лучкин. – Кроме того, осмысленные путешествия подчас помогают понять, какие возможности таятся в нас самих.

Кроме того, судя по отзывам критиков, книга «На электричках. Путешествие из Владивостока в Москву» – полезный путеводитель. Автор дает советы, как спланировать маршрут и что взять с собой, где лучше остановиться на ночевку и что интересного можно посмотреть кроме банальных достопримечательностей, как не нарваться на неприятности и как общаться с местными жителями.

Кстати, Александр Лучкин ведет свой блог – наэлектричках.рф, в котором рассказывает о своих поездках, железной дороге и вдохновляет читателей путешествовать.