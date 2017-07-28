ЖД-стоп: из Владивостока в Москву

«На электричках. Путешествие из Владивостока в Москву» – так называется книга писателя-путешественника Александра Лучкина, которая на днях увидит свет в издательстве Alpina Publisher.
Книга рассказывает о реальном путешествии, которое совершил автор, проехав за 54 дня фактически через всю Россию из города нашенского в столицу. Тысячи километров железных дорог, зарисовки характеров и быта людей – железнодорожников и попутчиков, местных жителей и других путешественников. В книге вся наша огромная, сложная, красивая страна.
– В дороге открытия происходят буквально на каждом шагу, – говорит Александр Лучкин. – Кроме того, осмысленные путешествия подчас помогают понять, какие возможности таятся в нас самих.
Кроме того, судя по отзывам критиков, книга «На электричках. Путешествие из Владивостока в Москву» – полезный путеводитель. Автор дает советы, как спланировать маршрут и что взять с собой, где лучше остановиться на ночевку и что интересного можно посмотреть кроме банальных достопримечательностей, как не нарваться на неприятности и как общаться с местными жителями.
Кстати, Александр Лучкин ведет свой блог – наэлектричках.рф, в котором рассказывает о своих поездках, железной дороге и вдохновляет читателей путешествовать.
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной набережной. Это общественное пространство совершенно преобразится благодаря реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», уверяют в пресс-службе мэрии.
В этом году коллекторы собираются взыскать с россиян около 20 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ. В работе агентств сейчас находится 3 % от общей задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, сообщают «Известия». По сравнению с 2010 годом, когда на рынок вышли первые взыскатели задолженностей, доля переданной им в работу долгов за коммуналку выросла втрое.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство