Настоящему индейцу завсегда везде ништяк

Пока официальные власти России готовятся к приему на Восточном экономическом форуме иностранных делегаций на высшем уровне, во Владивостоке без лишней огласки набирает ход народная дипломатия. В пример можно привести ежедневные (за исключением дождливых дней) выступления на открытом воздухе национального творческого коллектива из Эквадора.

У группы нет названия, мне и вовсе она показалось на уровне самодеятельности. Но какой колорит! Двое мужчин в возрасте 30–40 лет, смуглые, у каждого по длинной косе иссиня-черного цвета. Одеты в традиционные индейские наряды – яркие плащи и мокасины. Над головой орлиные перья, на лицах раскраска, открытые руки покрыты татуировками, ожерелья на запястьях, сбоку сувенирные ножи в ножнах.

Зато звуковое оборудование самое что ни на есть современное – микрофоны, усилители, динамики. Но главным все-таки являются их духовые деревянные музыкальные инструменты. Музыканты виртуозно играют на продольных и блокфлейтах, пинкильо и бансури – они напоминают наши рожки и дудки.

Большинство песен гости исполняют на испанском языке. На русском языке произносилось только одно слово – «спасибо». Хотя некоторые произведения они пели на каком-то индейском наречии. В основном это миксы песен и танцев латиноамериканских аборигенов. Но есть и вполне узнаваемые мелодии мирового уровня. В их числе «Одинокий пастух» популярного немецкого композитора, музыканта и дирижера Джеймса Ласта. Под некоторые мелодии гости пританцовывают – не менее притягательное зрелище.

Сейчас музыкантов из Эквадора (название страны вышито на некоторых вещах) можно встретить в вечерние часы на Шаморе. Встречает их наша публика очень радушно и приветливо. Крики «браво» и «бис» постоянно сопровождают исполнение. Собирают и денежное вознаграждение. Но не думаю, что им так уж хорошо подают. С такими пожертвованиями можно и ноги протянуть.

За счет чего тогда жить нашим гостям с противоположной стороны Тихого океана? По соседству от импровизированной концертной площадки их соплеменники торгуют сувенирной продукцией. Это миниатюрные духовые инструменты, диски с песнями, браслеты и бусы, кошелечки и всевозможные поделки. Все совсем недорого. Можно детям купить в виде игрушек или украшений. Многие именно так и поступают. А что, дружба народов в действии!