Наш шеф-повар отправился в экспедицию за продуктами

На Шантарские острова – одно из красивейших мест на планете и национальное достояние России – отправилась экспедиция, организованная фондом Mamont (такие поездки фонд организовывает ежегодно, стремясь показать жителям России самые красивые и малоизвестные места страны. В 2016 году экспедиция прошла на плато Путорана в Сибири).

В состав экспедиции, как сообщили организаторы, вошли известный блогер и фотограф Сергей Доля, актер Александр Паль, поэт и музыкант группы «Сансара» Александр Гагарин, диджей Марк Щедрин, шеф-фотограф журнала National Georgaphic Россия Андрей Каменев, видеоблогер Александр Кондрашов, фотограф и основатель цифрового издательства Planetpics Антон Жданов и шеф-повар одного из ресторанов Владивостока Егор Анисимов. По словам Егора, он отправился в экспедицию за новыми продуктами и неизведанными вкусами. На протяжении всего маршрута он будет отвечать за гастрономическую составляющую поездки (кстати, добывать еду путешественники будут сами, а готовить на кострах).

За 10 дней группа пройдет по уникальному морскому маршруту более 1000 км на построенных для экспедиции катамаранах от Сахалина до Шантарского архипелага, выживая в дикой природе и ночуя в палатках. На мысе Врангеля почти сутки отведены для наблюдения за китами.

Национальный парк «Шантарские острова» – самый молодой и малоизученный заповедник России, расположенный в Охотском море. Из-за труднодоступности и удаленности в год его посещают не более ста человек. Многие жители России не знают о существовании Шантарского архипелага, его важном научном, географическом и экологическом значении. Цель экспедиции – познакомить россиян с самобытной красотой Шантарских островов, показать яркую, богатую жизнь флоры и фауны через фото, видео и впечатления участников.