«Луч» вырвал победу на выезде

Владивостокский «Луч-Энергия» одержал долгожданную победу со счетом 1:2 в минувшую среду, 9 августа. Особенно порадовало то, что произошло это в гостевом матче в Тюмени с одноименным клубом.

На стадионе «Геолог» в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу в первой лиге встречались два аутсайдера. Победа любой из команд давала ей шанс резко подняться вверх по турнирной таблице. Кстати, наш клуб на выезде не выигрывал аж девять месяцев кряду, с 9 ноября прошлого года. Поэтому оценки экспертов по поводу предстоящего поединка «тигров» были весьма сдержанными. Однако «желто-синие» своей игрой и настроем на положительный результат не оправдали прогнозов пессимистов.

Встреча началась без раскачки в обоюдных атаках сторон на ворота соперника. Однако до точных ударов в створ в первой трети матча дело не доходило. Попытки форвардов гостей и хозяев убежать в отрыв пресекались защитой.

Все изменилось на 39-й минуте. После довольно быстрого розыгрыша штрафного полузащитник и капитан «Луча» Антон Килин вырвался вперед и, оказавшись один на один с голкипером «Тюмени» Игорем Обуховым, хладнокровно отправил мяч мимо вратаря в правый угол.

А еще через 5 минут прямо под занавес первого тайма «тигры» удвоили свое преимущество. Это нападающий Руслан Гордиенко четко реализовал пенальти, назначенный за снос полузащитника Ишхана Гелояна. Кстати, непонятно зачем сибиряки играли столь грубо, ведь спортсмен из Владивостока не находился на опасной позиции.

В начале второго тайма тренерский штаб хозяев произвел сразу несколько замен в атакующей линии, однако кардинально изменить ситуацию на поле они не смогли. Порой тюменцы выглядели очень блекло, несмотря на желание отыграться. А вот «Луч-Энергия» еще несколько раз имел возможность забить третий гол хозяевам, но удары по воротам были неточны. Это та самая проблема – точного завершающего удара в превосходящей игре, которую наши футболисты не могут преодолеть последнее время.

На исходе встречи главный судья матча Василий Казарцев из Санкт-Петербурга назначил достаточно спорный, но очень опасный штрафной удар в сторону ворот дальневосточников. Полузащитник «Тюмени» Альберт Богатырев уже в добавленное время на 91-й минуте точным попаданием оформил гол престижа. Сразу после этого раздался финальный свисток.

После этой встречи у наших земляков 7 очков и 14-е место в турнирной таблице. Столько же очков набрали «Спартак-2» и «Авангард», но у нас лучше разница забитых и пропущенных голов. Еще ниже расположились «Ротор-Волгоград», «Факел», «Зенит-2» и «Тюмень». Выше находятся «Кубань» и «Олимпиец», у которых по 8 очков. Остальные клубы играют более стабильно и оторвались от зоны вылета.

Теперь «Луч-Энергия» проведет игру на домашнем стадионе «Динамо». Во Владивосток приезжает команда «Сибирь» из Новосибирска. Этот клуб располагается в середине турнирной таблицы – на 9-м месте, имея в активе 10 очков. В случае победы «желто-синих» мы догоним сибиряков по набранным очкам и уже гарантированно покинем опасную зону.

Матч состоится в понедельник, 14 августа.