Военные пришли на помощь

Сводный отряд по ликвидации чрезвычайных ситуаций от Восточного военного округа (ВВО) приступил к оказанию помощи по восстановлению разрушенной стихией железной дороги на участке Баневурово – Барановский Дальневосточной железной дороги в Приморье.
Военнослужащие окажут помощь работникам РЖД в восстановлении железнодорожного полотна, сообщили в пресс-службе ВВО. В районе проведения работ будут задействованы автомобили высокой проходимости КамАЗ и развернут дежурный мобильный медицинский пункт.
В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, очистке и отсыпке поврежденных путей принимают участие более 300 военнослужащих железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска и мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Уссурийске.
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной набережной. Это общественное пространство совершенно преобразится благодаря реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», уверяют в пресс-службе мэрии.
В этом году коллекторы собираются взыскать с россиян около 20 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ. В работе агентств сейчас находится 3 % от общей задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, сообщают «Известия». По сравнению с 2010 годом, когда на рынок вышли первые взыскатели задолженностей, доля переданной им в работу долгов за коммуналку выросла втрое.
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