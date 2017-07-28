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Новости

Военные пришли на помощь

Сводный отряд по ликвидации чрезвычайных ситуаций от Восточного военного округа (ВВО) приступил к оказанию помощи по восстановлению разрушенной стихией железной дороги на участке Баневурово – Барановский Дальневосточной железной дороги в Приморье.

Военнослужащие окажут помощь работникам РЖД в восстановлении железнодорожного полотна, сообщили в пресс-службе ВВО. В районе проведения работ будут задействованы автомобили высокой проходимости КамАЗ и развернут дежурный мобильный медицинский пункт.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, очистке и отсыпке поврежденных путей принимают участие более 300 военнослужащих железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска и мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Уссурийске.

Автор : Отдел новостей «В»

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