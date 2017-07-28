Военные пришли на помощь

В этом году коллекторы собираются взыскать с россиян около 20 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ. В работе агентств сейчас находится 3 % от общей задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, сообщают «Известия». По сравнению с 2010 годом, когда на рынок вышли первые взыскатели задолженностей, доля переданной им в работу долгов за коммуналку выросла втрое.