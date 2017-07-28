Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают

В подтопленных районах Приморья спасатели продолжают восстановительные работы и оказывают помощь населению.

Напомним: в крае из-за ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало шесть муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский, Ханкайский, Пограничный и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

По данным на 10 августа, частично отключены от энергоснабжения три населенных пункта в Уссурийске и Хасанском районе, уточнили в пресс-службе края. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме. Развернуты три пункта временного размещения, в которых размещен 141 человек, в том числе 52 ребенка.

Для оказания гражданам единовременной материальной помощи в связи с частичной и полной утратой имущества в пяти муниципалитетах работают 22 комиссии по оценке ущерба. Специалистами уже обследовано 90 домов.

Тем временем, по последним данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по ПК, вода остается в 897 жилых домах 29 населенных пунктов. Восстановлено движение на четырех автодорогах, продолжаются восстановительные работы на 23 участках автомобильных дорог.

Аэромобильная группировка Амурского спасательного центра и специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда приводят в порядок территорию детских садов и школ, расчищают сточные канавы, восстанавливают поврежденные дороги на территории Уссурийского городского округа. Приморские спасатели проводят подворовой обход и помогают населению в селе Барабаш, эвакуируют жителей из опасной зоны, доставляют необходимые лекарственные препараты в поселок Приморский. Ликвидируются последствия в селах Баневурово, Алексеево-Никольское, Пуциловка, Яконовка, Кугуки Уссурийского городского округа.

Для людей, оказавшихся в зоне стихийного бедствия и нуждающихся в медицинском лечении, организована врачебная помощь.

С начала ЧС инспектора Государственной инспекции по маломерным судам эвакуировали из подтопленных районов 55 человек, в том числе детей и беременных женщин. Так, к примеру, только за один день 9 августа сотрудники ГИМС на катере вывезли 12 отдыхающих из бухты Нарва в село Безверхово Хасанского района.

Всего для ликвидации ЧС в Приморье задействовано 2342 человека, 415 единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает оперативный штаб по сбору и анализу поступающей информации. Телефон горячей линии 8 (423) 239-99-99.