На коммунальных должников напустили коллекторов

В этом году коллекторы собираются взыскать с россиян около 20 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ. В работе агентств сейчас находится 3 % от общей задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, сообщают «Известия». По сравнению с 2010 годом, когда на рынок вышли первые взыскатели задолженностей, доля переданной им в работу долгов за коммуналку выросла втрое.

По данным Минстроя, задолженность за жилищно-коммунальные услуги сегодня составляет 1 трлн рублей, из которых больше половины – долги граждан. Всего же в работе коллекторских агентств находится в среднем около 200 тыс. должников. Представители агентств признают: взыскание долгов за ЖКХ дается коллекторам гораздо тяжелее, чем по банковским кредитам и микрофинансовым займам.

– Наше население все еще уверено, что за услуги ЖКХ можно платить в последнюю очередь, дисциплина в этом сегменте находится не на самом высоком уровне, – пояснил «Известиям» гендиректор коллекторского агентства Алексей Терский. – В отличие от банковских долгов просрочку по ЖКХ невозможно зафиксировать: долг копится постоянно, и отделить просрочку от текущего платежа зачастую невозможно. Когда совершается платеж, управляющая компания фиксирует это не как оплату долга, а как оплату текущего платежа.

По словам члена совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Сергея Шпетера, коллекторы берут за работу 15–20 % от суммы долга. По данным Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКХ в разных регионах составляет 8,9–62,6 тыс. рублей. Сергей Шпетер уточнил, что УК, как правило, передают профессиональным взыскателям просрочку по платежам ЖКХ сроком два-три года. Эксперт уточнил, что эффективность взыскания таких долгов на досудебной стадии находится в диапазоне 5–10 %, на судебной – увеличивается в 2-3 раза.

Директор НАПКА Борис Воронин отметил, что УК стало легче взаимодействовать с коллекторами, так как появился госреестр взыскателей, чьи полномочия официально подтверждены и легальны.

По прогнозам Сергея Шпетера, через три года в работе профвзыскателей будет находиться 5–6 % от задолженности россиян за ЖКУ.

Напомним: на июньском пленуме Верховного суда РФ было принято постановление, в котором четко сказано, что наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для приостановления (или ограничения) подачи этой самой услуги. Между тем поставщики ресурсов активно использовали и используют до сих пор эти меры в борьбе с должниками – отключают свет, перекрывают канализацию. Получается, что они действуют незаконно?

Так что, выходит, коллекторские агентства – единственная возможность бороться с наиболее злостными должниками по ЖКХ.

А между тем эксперты прогнозируют в ближайшие пять лет появление нового сервисного звена по контролю оплаты услуг ЖКХ. Контроль оплаты услуг – это не только взыскание долгов, но и профилактика просрочек: обеспечение возможности оплаты услуг через карты и электронные кошельки в любое время, использование средств напоминания об оплате долга (извещения на электронную почту, СМС), информирование граждан и помощь с оформлением субсидий.