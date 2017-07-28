Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер

Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной набережной. Это общественное пространство совершенно преобразится благодаря реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», уверяют в пресс-службе мэрии.

Ход ремонтных работ в сквере проинспектировали исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и заместитель главы администрации города – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский.

Напомним: в сентябре 2016 года здесь была установлена скульптура основателя дзюдо в России Василия Ощепкова и японских мастеров боевых искусств. Также в этом районе на улице Светланской расположен памятник адмиралу Невельскому и большой сквер. Теперь территория, связывающая эти объекты, будет полностью благоустроена.

Так, специалисты уже ведут на объекте прокладку подземных кабельных линий для установки опор освещения. Активными темпами идет строительство лестницы, которая свяжет улицу Светланскую и Корабельную набережную. Идут работы по устройству подпорной стены.

По словам инженера по надзору за строительством МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» Сергея Земскова, согласно дизайн-проекту благоустройства сквера рабочие вскоре приступят к монтажу системы ливневой канализации, вымостят пешеходные зоны гранитной брусчаткой. Обустройство сквера учитывает потребности маломобильных групп населения.

Также предусмотрен большой объем работ по озеленению и созданию ландшафтного дизайна: планируется высадить деревья, кустарники, оформить клумбы с цветами.

Для обеспечения безопасности будут установлены камеры наблюдения.

По замыслу архитекторов и проектировщиков, здесь планируется создать комфортную зеленую территорию, где владивостокцы смогут отдохнуть от городской суеты.

Справка «В»

В результате открытого голосования общественной комиссии в 2017 году в программу благоустройства общественных пространств помимо сквера Адмирала Невельского вошли ландшафтно-парковая зона ДВФУ на Русском и улица Набережная (от ул. Светланской до Красноармейского переулка).



