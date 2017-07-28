У Золотого моста – первый юбилей

Пять лет назад владивостокцев попросили отложить все дела

11 августа 2012 года – дата, которая навсегда вошла в историю Владивостока: в этот день был открыт мост через бухту Золотой Рог. Исполнилась мечта владивостокцев нескольких поколений: мост, соединивший два берега бухты Золотой Рог, еще на открытках начала XX века фигурировал в самых смелых футуристических мечтах. О нем нам периодически рассказывали архитекторы и разработчики генпланов Владивостока в советское время.

И вот случилось! По мосту, еще безымянному, первыми проехались, что показательно, не ВИП-персоны, а прошлись – по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева – горожане и гости приморской столицы. Два дня могли жители города гулять спокойно по только что сданному мосту через Золотой Рог.

Вот что писала газета «Владивосток» в репортаже об этом историческом событии: «Несмотря на то что выходные дни, 11 и 12 августа, официально праздничными не считались, праздник все-таки состоялся. Пусть и не официальный, зато самый что ни на есть настоящий. Жители и гости Владивостока получили уникальный шанс совершить пешую прогулку по мосту через бухту Золотой Рог – прямо по проезжей части – перед тем, как туда пустили автомобили. И воспользовались этим шансом с завидным энтузиазмом. Сосчитать, сколько человек посетили объект в выходные дни, не представляется возможным, потому что мерить нужно десятками тысяч. Напомним, что с инициативой устроить для народа пешую прогулку по мосту через Золотой Рог, чтобы все своими глазами увидели и лично убедились в масштабах и красоте стройки, выступил глава Владивостока Игорь Пушкарев. «Мы добились того, чтобы акция «Пешком по мосту», которую ждете все вы, весь город, состоялась», – написал накануне этого события на своей интернет-страничке Живого Журнала мэр, предложив владивостокцам и гостям города освободить выходные от других дел и обязательно прогуляться по этому уникальному сооружению.

На открытии Золотого моста, когда в небо взлетели тысячи воздушных шаров цвета флага России – синие, белые, красные, глава города поблагодарил строителей и проектировщиков за их подвиг и волю к победе, поздравил всех собравшихся с этим незабываемым моментом.

– Сегодня без преувеличения особенный день, который мы все запомним на долгие годы, он войдет в историю, – сказал Игорь Пушкарев в своей приветственной речи. – Ни в одном городе нет сразу двух мостов, входящих в десятку самых крупных в мире. Приходите, гуляйте по красавцу мосту!

По сути, мост был открыт для граждан два дня: в субботу и воскресенье. Причем изначально планировалось, что в субботу вход для посетителей закроют в 21.00. Однако, вняв просьбам жителей, власти разрешили гулять по нему всю ночь. Также в субботу был открыт низководный мост Де-Фриз – Седанка. Первыми по нему проехались велогонщики, в числе которых был и Игорь Пушкарев со своим сыном».

Сегодня Золотой мост – в буквальном смысле то самое обыкновенное чудо. Мы привыкли к нему, он служит нам ежедневно, не просто соединяя берега одной бухты, но и значительно облегчая передвижение по городу. Туристы, приехавшие во Владивосток, считают обязательным едва ли не в первый день пребывания проехать по мосту на автомобиле. Но мы-то с вами, читатель, знаем, что лучше всего ехать по нему на автобусе – они просто выше, чем легковушки, и вид из окна автобуса на мост, на бухту под ним и на великолепный полуостров Шкота и величественный полуостров Черкавского, который мы по привычке – и по названию одного из мысов – называем Чуркин. Да даже остров Русский, Парис и Елену видно! Наш мост. Родной. Золотой.

В тему

Но если в свое пятилетие Золотой мост будет работать в обычном режиме, то на Русском мосту временно ограничат движение. В субботу, 12 августа, на полуострове Назимова в зоне расположения здания эксплуатационного центра моста пройдет торжественный митинг строителей моста и пеший переход по нему с запуском воздушных шаров. В связи с этим, сообщила пресс-служба администрации Владивостока, будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: с 14.30 до 16.00 по улице Бархатной от дома № 3 до дома № 16а; с 14.30 до 16.00 по направлению к мостовому переходу «Русский мост» со стороны улиц Катерной и Басаргина.

Кстати

В последнее время – при всей гордости, которую испытывают горожане за Золотой мост, – от автомобилистов поступает огромное количество жалоб на состояние дорожного полотна. Ямы и деформация покрытия стали уже привычным явлением, и это представляет серьезную опасность для автомобилистов и самого моста – нарушается гидроизоляция конструкции. Ямы и трещины латают периодически, но заплат хватает буквально на несколько дней. Жалобы поступают в том числе и в администрацию Владивостока.

Однако ответственность за эксплуатацию Золотого моста несет администрация Приморского края.

Вот выдержка из доклада об исполнении подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013–2020 годы» за первое полугодие 2017 года»: «В составе сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Приморье эксплуатируется 1594 моста и путепровода общей протяженностью 67,57 тысячи метров, включая два внеклассных моста (Золотой Рог и низководный Де-Фриз – Седанка) и один тоннель». Это значит, что и ямы, и другие проблемы с состоянием дорожного покрытия – и не только – Золотого моста должна решать администрация Приморья.

Администрация Владивостока просто не имеет ни законных прав, ни средств на то, чтобы асфальтировать, чинить мост через бухту Золотой Рог.

Справка «В»

30 декабря 2005 года губернатор Приморского края Сергей Дарькин подписал постановление «О строительстве моста через бухту Золотой Рог», и через девять месяцев были оглашены итоги тендера на проектирование. Проект мостового перехода был разработан в 2007 году консорциумом проектировочных организаций – OAO «Ленгипротранс», ЗАО «Гипростроймост – Санкт-Петербург», Приморгражданпроект (Владивосток) и Leonhardt, Andre und Partner (Германия).

18 июня 2008 года были подведены итоги конкурса на строительство моста. Генеральным подрядчиком стала Тихоокеанская мостостроительная компания. Строительство моста, разбитое на шесть этапов, шло параллельно с созданием рабочей документации. 25 июля 2008 года началось строительство туннеля под площадью фуникулера для въезда на мост со стороны улицы Гоголя. Общая протяженность Золотого моста – 2,1 километра, длина пролета над морем – 737 метров. Это позволяет ему входить в пятерку крупнейших вантовых мостов в мире.

Напомним, что по итогам интернет-голосования новый мост через бухту Золотой Рог получил имя Золотой. Название было официально утверждено комиссией по городской топонимике 3 сентября 2012 года.



