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«Рокада» – дорога в боевое прошлое

Шестая ежегодная экспедиция «Рокада» отправилась из Владивостока по местам боевой славы и местам захоронений советских воинов, погибших в последние недели Второй мировой войны.
«Рокада» – дорога в боевое прошлое

Вчера утром с Корабельной набережной в западные приграничные районы Приморья вышло 10 машин и около 40 человек. Это армейские и флотские военнослужащие запаса, представители ДОСААФ, Уссурийского казачьего войска, молодежных движений из приморской столицы, Большого Камня и Уссурийска. У некоторых из них в составе 1-го Дальневосточного фронта воевали отцы, деды и прадеды. Кстати, у общественной организации «Рокада» в этом году появился собственный гимн. Текст и музыку написал владивостокский бард и краевед Виктор Александров, он же стал первым исполнителем песни у Вечного огня во Владивостоке.

Накануне старта возле легендарной подводной лодки С-56 корреспондент газеты «Владивосток» побеседовал с руководителем автопробега, сотрудником Военно-исторического музея ТОФ подполковником запаса Юрием Сыромятниковым.

– 10 августа 2017 года в честь 72-й годовщины разгрома Квантунской армии в Северо-Восточном Китае и Северной Корее, а также в память о погибших в Советско-японской войне 1945 года началась военно-историческая экспедиция «Рокада», – рассказывает Юрий Николаевич. – Она пройдет по территории размещения войск 5-й ударной и 1-й Краснознаменной армий Дальневосточного фронта. Краеведческий рейд проводится в шестой раз, причем второй год подряд под собственным знаменем, стилизованным под флаг Победы.

Маршрут проложен из Владивостока в западные пограничные районы Приморья через Уссурийск, Покровку, Сергеевку, Пограничный, Комиссарово, Турий Рог, Камень-Рыболов и Хороль.

– Повсеместно состоятся встречи с общественностью и поисковиками Уссурийского городского округа, Октябрьского, Пограничного и Ханкайского районов, возложения цветов и митинги на могилах погибших и умерших от ран советских солдат и офицеров. Будут посещения местных краеведческих музеев, беседы со школьниками.

Ряд могил находится в средней стадии запустения, а некоторые и вовсе разрушены. Такие захоронения и обелиски нам предстоит восстановить или отремонтировать. Будем это делать вместе с местными жителями и военнослужащими Восточного военного округа. Особенная благодарность поисковикам Пограничного района во главе с помощником главы муниципалитета по мобилизационной работе майором запаса Анатолием Долженко. Он является сердцем «Рокады» на протяжении всех экспедиций. Также стоит отметить поисковиков в селах Новогеоргиевка, Константиновка, Камень-Рыболов, Хороль и ряде других населенных пунктов, – говорит Юрий Сыромятников.

За прошедший год со времени предыдущей «Рокады» восстановлено 76 имен похороненных героев в Приханкайской низменности. Эти имена набиты на дополнительной мраморной плите, которая будет торжественно установлена на братской могиле в Камень-Рыболове.

В этот раз наибольший объем поисковых и реставрационных работ запланирован в пади Волынской, где в августе 1945 года находилось сразу несколько фронтовых и армейских госпиталей, дивизионных медсанбатов. Умерших в них бойцов и командиров и преданных там же земле зачастую никак не обозначали – были только холмики земли и пилотки со звездочками на них. На сельском кладбище Сергеевки установим обелиск с 42 фамилиями, их удалось определить в ходе работы с архивными документами. Раньше упокоившиеся там люди считались безымянными. Кстати, в прошлом году было восстановлено сразу полторы тысячи имен, похороненных в братской могиле на сопке Снеговой в Пограничном. Тогда же был поставлен памятник в селе Поповка, где покоятся останки экипажа бомбардировщика Пе-2, подбитого в ходе боевого задания в небе Маньчжурии и недотянувшего до родного аэродрома. Спустя десятилетия стали известны имена наших асов.

Особенностью нынешней экспедиции является тот факт, что будет отдана дань уважения погибшим в ходе военного конфликта на Хасане в 1938 году и войне в Корее в 1950–52 годах. К примеру, на городском кладбище Уссурийска похоронены 10 летчиков, которые принимали участие в боевых действиях над небом Кореи и Китая и были сбиты американскими истребителями. Там же, в Уссурийске, на Новоникольском кладбище были похоронены красноармейцы и пограничники, раненные в боях на сопке Заозерной под Краскино и скончавшиеся уже в местном госпитале.

Участники пробега совершают поездку за свой счет. Ночевать активисты будут в палатках (запланировано несколько ночевок), пищу готовить на костре. Организационную поддержку автопробегу и общественной акции оказывают администрации Владивостока и муниципальных районов, а также Госавтоинспекция и приморская полиция. Девизом «Рокады» являются слова полководца Александра Суворова: «Война не закончена, пока не захоронен последний солдат».

Справка «В»

В военные годы рокадами называли железные и шоссейные дороги, проложенные параллельно линии фронта. Они использовались для маневрирования войск и перевозки материальных средств и боеприпасов, составляли основу армейских тыловых коммуникаций.

  

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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