Французское кинонашествие

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит самый дорогой на данный момент европейский фильм «Валериан и город тысячи планет», кукольный ужас «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», комедия «Жених на двоих» и документальный фильм «Люмьеры».

«Валериан и город тысячи планет» (12+)

2700 год. Валериан и Лорелин – космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

На фильм были затрачены рекордные 177 миллионов долларов, что для французского синематографа, который известен камерными, давящими на эмоции, а не на зрительные нервы картинами, является невероятным событием. Такой бюджет не способна отбить ни сама Франция, какими бы наполеоновскими ни были ее амбиции, ни вся Европа. Но оставим экономические расчеты в стороне.

Режиссер Люк Бессон снял, наверное, свою самую красочную картину. Проблема в том, что визуальными эффектами сегодня никого не удивишь, а многих ими уже можно отпугивать.

Удивить зрителя можно только оригинальной идеей с интересными героями и динамичным сюжетом. К сожалению, этим картина похвастаться не может, о чем уже сказали многие зарубежные критики (лента вышла в мир две недели назад). Высокие ожидания Люк Бессон не оправдал, но в качестве развлекательного визуального аттракциона эти два часа экранного времени вполне годятся.

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (18+)

Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника – Аннабель.

Серия ужасов про ожившую кровожадную марионетку пошла по пути, намеченному многочисленными предшественниками. Какое-то поветрие в жанре – делать не продолжения, а приквелы, то есть предыстории. Беда таких приквелов в том, что концовка уже ясна: зло останется непобежденным. В лучшем случае – недопобежденным.

«Жених на двоих» (18+)

Что делать, если любовница занимается организацией твоей свадьбы? Молиться, чтобы она не подружилась с невестой. У Матиаса осталось совсем мало времени, чтобы выбрать из двух девушек одну.

Еще один представитель французского кино. На сей раз типичный – авантюрная комедия.

«Люмьеры» (6+)

Ну и напоследок еще один французский фильм. Документальный, но интересный.

В путешествие во вселенную Люмьеров, создателей кинематографа, вас приглашает Тьерри Фремо, директор Каннского фестиваля. С юмором и истинно киноманской страстью он раскроет перед вами мир первых кинолент, запечатлевших уникальные образы мира и Франции начала века. Фильмы Люмьеров – трогательные и в чем-то смешные первые шаги кино – искусства, которое завоюет весь мир.