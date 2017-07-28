Прыгуны и брызгуны прилетели из Вьетнама

Приморский океанариум принял новую партию гидробионтов. Это пресноводные тропические рыбы, выращенные в искусственных условиях во Вьетнаме. Чукучаны китайские (миксоципринусы), обыкновенные илистые прыгуны, полосатые брызгуны, настоящие гурами и равнополосые дискусы прибыли регулярным авиарейсом.
Перед отправкой их упаковали в наполненные водой и воздухом пакеты и поместили в изотермические ящики. Рыбы хорошо перенесли полет и сейчас проходят обязательный карантин в научно-адаптационном корпусе. Позже они пополнят аквариумы экспозиции «Тропический дождевой лес».
Еще одна поставка гидробионтов таким же образом прибыла из Японии. Живые камни, а также различные беспозвоночные – морские звезды, ежи и брюхоногие моллюски – выловлены в дикой природе. После адаптации новоселов разместят в экспозициях «Тропические моря» и «Эволюция жизни в океане».
Завтра, 11 августа, во Владивостоке пройдет «Зарядка со стражем порядка». На стадионе гимназии № 2 открытую тренировку проведут спортсмены, которые служат в органах внутренних дел Приморья. Начало в 11 часов, вход для всех желающих юных горожан свободный.
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