«Луч» пробивается на дно таблицы

Владивостокский футбольный клуб опять разочаровал. На домашнем стадионе «Динамо» в минувшую субботу «желто-синие» проиграли команде «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 1:2.

Днем ранее «Луч-Энергия» провел очередную социальную акцию. Игроки и тренерский штаб посетили детский дом в селе Вольно-Надеждинском. Юные поклонники футбола организовали товарищеский матч, в котором и победили, а затем команде мастеров устроили небольшую экскурсию и чаепитие. Гости в ответ преподнесли воспитанникам детдома памятные подарки и пригласили ребят и их педагогов на ближайшие домашние матчи «Луча-Энергии».

Наверное, взрослые спортсмены погорячились с этим приглашением. Потому что 5 августа они не смогли показать необходимый (в том числе для воодушевления болельщиков) результат в четвертой игре подряд чемпионата России по футболу в первой лиге.

Первая треть матча прошла практически без опасных моментов у ворот обеих команд. «Луч-Энергия» владел инициативой, игроки наносили различные удары по воротам Егора Генералова, но они проблем для вратаря питерцев не создали. Динамовцы стремились разыграть мяч до «верного», однако последнего паса команде гостей не хватало.

И все-таки счет в игре открыли именно они. В конце первого тайма на 37-й минуте Олег Власов замкнул боковую передачу на дальнюю штангу хозяев от своего коллеги Артема Кулишева.

Менее чем через пять минут «тигры» отыгрались. После подачи углового гол забил нападающий «желто-синих» Иван Хлебородов – 1:1. Интересный факт: совсем недавно он проходил просмотр в составе «бело-голубых», но по какой-то причине не подошел питерцам. Отомстил…

Хозяева поля ринулись развивать свой успех, но в итоге на 46-й минуте получили второй мяч в свои ворота. Одним из главных героев эпизода снова стал Кулишев. Он сделал навес в район центра вратарской «Луча», где Валерий Сарамутин вновь вывел «Динамо» вперед – 1:2. Сразу же после этого прозвучал свисток на перерыв.

Второй тайм проходил в более спокойном ключе. «Луч» был нацелен на ворота соперника. Однако «тиграм» никак не удавалось провести опасную атаку, а динамовцы умело сбивали атакующий темп хозяев. Уже под занавес поединка у «желто-синих» появился шанс отыграться. Один из гостей, выбивая мяч из своей штрафной, угодил в нашего футболиста, и мяч чуть-чуть не влетел в ворота динамовцев. Но чуть-чуть не считается.

Концовка игры заставила понервничать болельщиков обеих команд, но больше забитых мячей они так и не увидели.

Динамовцы сохранили за собой 4-е место. Наши земляки остались на предпоследнем, 19-м. Болельщики «Луча» расходились со стадиона в расстроенных чувствах. У клуба всего четыре очка после шести туров. Хуже играет только «Тюмень».

Вчера «Луч-Энергия» провел игру на выезде. Именно с «Тюменью». На момент сдачи номера в печать результат был еще неизвестен. Чем закончился спор двух аутсайдеров, расскажем в ближайшем номере «В».