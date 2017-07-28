Кефир с ежом – это полезно

Новые функциональные напитки разработали молодые ученые ДВФУ. Среди ингредиентов, используемых в инновационных продуктах питания, – биологически активные соединения из морских водорослей, ежей, лимонника и других даров природы Дальнего Востока.

Они помогут человеку укрепить нервную систему, предотвратить образование тромбов, вывести металлы и радионуклиды из организма, сообщила пресс-служба вуза.

Аспирант Андрей Подкорытов под руководством профессора Ирины Кадниковой разработал технологию быстрорастворимого напитка с лимонником на основе пектина из морской травы филлоспадикса. Создатели нового продукта отмечают его полезные свойства: пектин сорбирует и выводит вредные вещества, в том числе радионуклиды; лимонник китайский используется как адаптоген и при регулярном употреблении укрепляет нервную систему, повышает стрессоустойчивость.

– Создание и использование специализированных продуктов, обогащенных ценными ингредиентами, позволяет обеспечить организм человека оптимальным количеством биологически ценных веществ, – отмечает Андрей Подкорытов.

Молодые ученые не только создают новые, но и вносят изменения в технологию традиционных продуктов – включают в их состав сырье, оказывающее благотворное действие на организм человека. Студентка Юлия Мамонова и профессор Людмила Левочкина предложили использовать биологически активные вещества для обогащения кефира – экстракт морского ежа и пюре из свеклы. Экстракт морских ежей придает напитку выраженные антиоксидантные свойства, а бетанин – красящий пигмент столовой свеклы – предотвращает образование тромбов, участвует в очитке красных кровяных клеток и органов человека (печени, селезенки), влияет на сердечно-сосудистую систему.