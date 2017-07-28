Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию

За первые сутки через сайт системы электронную визу оформили 90 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

– Наибольшим спросом электронная виза пока пользуется среди граждан КНР и Японии. Сегодня ее уже получили 42 гражданина Китая и 38 граждан Японии, – заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Также виза была одобрена гражданам Алжира, Индии, Ирана, Кувейта, Саудовской Аравии, Сингапура и Туниса. Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.

Пока по новой схеме въехать на территорию России по электронным визам можно через два пункта пропуска во Владивостоке – морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область. Напомним, что упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа этого года для граждан 18 стран: Брунея, Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.

В этом году оформить электронную визу смогут гости Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6–7 сентября.

Для получения электронной визы необходимо заполнить специальную форму заявления на сайте и приложить фотографию. Никаких других документов (приглашений, подтверждений и т.п.) для оформления визы не требуется. Заполнить заявление нужно не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за четыре дня до въезда в Россию. В течение четырех суток придет ответ о выдаче электронной визы, об отказе или приглашение посетить консульское учреждение для получения обычной визы. Виза выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в нашей стране не более восьми суток. Консульский сбор не взимается.