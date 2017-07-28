Венецианские интриги на Приморской сцене

Завтра впервые на Приморской сцене – в рамках фестиваля «Мариинский» – будет представлена одна из ярчайших оперных премьер Мариинского театра последних лет – «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди.

Спектакли пройдут при участии выдающихся оперных певцов, а за дирижерским пультом симфонического оркестра – Кристиан Кнапп, сообщила пресс-служба этого учреждения культуры.

«Симон Бокканегра» – драматичная история первого дожа-корсара средневековой Генуи, разворачивающаяся на фоне завораживающих картин бескрайнего моря. Оперу Верди, полную интриг, коварной мести и всепобеждающей любви, основанную на исторических событиях и драме Антонио Гарсиа Гутьерреса, впервые покажут во Владивостоке. В рамках фестиваля «Мариинский» премьера этого малоизвестного и редко исполняемого в России шедевра на Приморской сцене пройдет при участии ведущих солистов Мариинского театра.

Сложнейшую в мировом репертуаре партию Симона Бокканегры исполнит уже известный приморской публике блистательный баритон Владислав Сулимский. Его трактовка этой роли стала одной из самых успешных в карьере артиста, получив высокие оценки критики и зрителей. Главную женскую партию представит Татьяна Сержан – ведущее вердиевское сопрано мира, солистка Мариинского театра, любимица публики и желанная гостья на сценах крупнейших зарубежных театров. В 2016 году артистка была отмечена премией российских критиков Casta Diva: ее назвали певицей года за выдающееся исполнение партий в операх Верди – Амелии в «Симоне Бокканегре» и Леоноры в «Трубадуре».

Еще одним подарком для поклонников оперы станет выступление Владислава Сулимского и Татьяны Сержан в одной из самых востребованных постановок Приморской сцены этого года – «Макбете» Джузеппе Верди, которая состоится сегодня.