Своих не бросаем!

Так получилось, читатель, что мои хорошие друзья в минувшие выходные отправились в Хуньчунь. Дивно провели там время, а в понедельник, 7 августа, собрались, как и написано было в путевках, во Владивосток.

В китайской стороне все выходные была прекрасная погода, друзья мои и знать не знали, что у нас в крае творится, пока не пришли в назначенное к отъезду время в холл своей гостиницы. Тут-то им все и рассказали другие туристы, следившие за новостями в Интернете: и про то, что Хасан в Приморье отрезан от федеральной трассы, и про циклон, и про прочее.

«Сначала, – уже позже рассказывала мне подруга, – мы реально перепугались. Денег у нас оставалось немного, ну по сотне юаней от силы, да и дома дела… Первые мысли были паническими: как отсюда выезжать, где ночевать, на что продукты покупать? А потом наш руководитель собрала нас и сказала, чтобы мы не волновались. Доставка нас домой – дело фирмы, и сейчас во Владивостоке решают, как быть… И даже если придется остаться на ночевку в Хуньчуне, это будет за счет фирмы. Предупредила, что, скорее всего, дорога домой будет непростой и длинной, но никто тут, в Китае, или где на трассе нас бросать не собирается».

Так оно и вышло. Долго, почти сутки, мои друзья добирались до дома – через Суйфэньхе, через залитый водой Уссурийск… Но доехали! Устали – да, волновались – да, но твердо знали, что они не брошены на произвол судьбы.

Показательно, что фактически все турфирмы, вывозившие в понедельник туристов из Хуньчуня, повели себя как положено: кто-то оплатил ночевку в китайской гостинице, кто-то – в Краскино или Славянке, а потом вывез морем туристов… Таможня и пограничники на российской границе работали 7 августа до глубокой ночи, принимая и максимально быстро пропуская прибывающие из Хуньчуня автобусы (мои друзья прошли границу РФ в 22 часа). А здесь, во Владивостоке, в офисах турфирм сотрудники вежливо, спокойно отвечали на звонки перепуганных друзей и родственников, объясняя ситуацию. А главное, успокаивали: не волнуйтесь, наши туристы – наша ответственность, обязательно создадим комфортные условия, привезем, доставим во Владивосток. Словом, проверку форс-мажором туркомпании выдержали.