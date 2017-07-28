На материнский капитал претендуют вуз, общежитие и ясли

Материнский капитал можно частично или полностью направить на учебу детей в высших, средних профессиональных учебных заведениях, напомнили в пресс-службе краевого Отделения ПФР.

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

Важно, чтобы организация, предоставляющая образовательные услуги, находилась на территории России, а образовательная программа имела государственную аккредитацию.

В случае отчисления студента из образовательного учреждения в законе предусмотрена возможность отменить направление материнского капитала на получение образования. Для этого нужно подать в ПФР заявление об отказе от направления средств, в котором указать причину отказа, приложив к нему документ об отчислении ребенка из учебного заведения.

Средствами маткапитала можно также оплатить проживание в общежитии, которое предоставляется иногородним студентам. Для этого нужно подать в ПФР договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы) и справку из учебного заведения, в которой подтверждается факт проживания ребенка в общежитии.

Кроме этого, материнским капиталом можно оплатить содержание ребенка в дошкольных учреждениях. В этом случае в Управление ПФР по месту жительства необходимо представить договор с образовательным учреждением, в котором расписаны обязательства организации по содержанию ребенка и расчет размера платы за это.

Справка «В»

В Приморском крае около 8 тыс. семей направили средства материнского капитала на образование детей.