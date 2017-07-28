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Общество

Департамент отписался от экологии

Вместо принятия действенных мер по спасению реликтового озера в районе бухты Патрокл департамент природоохраны Приморья шлет «письма счастья» в различные структуры, сообщает ИА PrimaMedia.
Департамент отписался от экологии

Письма в федеральные структуры пишет приморский департамент природоохраны, давая понять, что загрязнение реликтового озера нечистотами у бухты Патрокл во Владивостоке – не их компетенция. Так, заняться решением проблемы чиновники предлагают Тихоокеанскому морскому управлению Роспотребнадзора и приморскому управлению Роспотребнадзора, а военную прокуратуру Хабаровского гарнизона просит принять меры в отношении компании, возводившей ныне неисправную канализацию, сообщает ИА PrimaMedia, в чьем распоряжении есть эти письма.

Три письма краевой департамент природнадзора в лице Александра Коршенко направил 4 августа: главе Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора в Приморье Альтаиру Тюменеву, военному прокурору Хабаровского гарнизона Сергею Саловарову и главе приморского Росприроднадзора Ивану Шабалину.

Во всех трех посланиях Коршенко начинает с того, что, хотя это и не дело его департамента – решать вопрос со зловонным озером, проверку они все же провели и в наличии загрязнения удостоверились. Специалисты департамента побывали на зловонном озере 2 августа, после того как в администрацию Приморья поступило обращение от жителя Патрокла.

«На момент осмотра территории присутствует неприятный канализационный запах. Со стороны улицы Новороссийской обнаружено два канализационных коллектора, расстояние между ними приблизительно 15 метров. Из первого канализационного коллектора вытекают канализационные нечистоты, попадая на рельеф местности с дальнейшим попаданием в объект озеро Безымянное. Второй коллектор на момент осмотра был переполнен, вокруг коллектора на рельефе местности обнаружены следы канализационных нечистот», – говорится в первой половине трех писем.

Небольшие отличия в посланиях все же есть. Так, Альтаиру Тюменеву Коршенко напоминает, что за состоянием этого озера по закону должно следить возглавляемое им ведомство. В письме, адресованном Сергею Саловарову, Коршенко просит принять меры прокурорского реагирования в отношении ГВСУ № 6, так как именно оно, будучи «Дальспецстроем» в свое время не передало сети и сооружения водоснабжения и водоотведения КГУП «Приморский водоканал». Третье «письмо счастья» Коршенко направил Ивану Шабалину, в котором тоже указал, что безымянное реликтовое озеро не относится к компетенции его департамента.

Все три адресата дополнительно получат результаты проверки, проведенной 2 августа. Природоохранные ведомства Коршенко просит принять меры и направить информацию о проделанной работе ему и инициатору экологического переполоха, жителю Патрокла.

Таким образом, приморский департамент природоохраны продолжает вести спор о компетенциях и подведомственности вместо действий по устранению проблемы, которая может навредить репутации Восточного экономического форума (дорога гостей на остров Русский пролегает мимо зловонного водоема).

Напомним, что тревогу забили жильцы многоэтажных домов на улице, которой недавно присвоили название Сочинская: безымянное озеро, на некоторых картах отмеченное как Торфянка и расположенное между бухтами Патрокл и Соболь, загрязняют нечистоты. Экологи утверждают, что озеро реликтовое, а его возраст составляет 5-5,5 тысячи лет.

Автор : Отдел новостей «В»

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