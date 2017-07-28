Стражи порядка зовут на зарядку

Завтра, 11 августа, во Владивостоке пройдет «Зарядка со стражем порядка». На стадионе гимназии № 2 открытую тренировку проведут спортсмены, которые служат в органах внутренних дел Приморья. Начало в 11 часов, вход для всех желающих юных горожан свободный.

Мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня физкультурника. Его четвертый год организует муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр», работающее при администрации города совместно с краевым УМВД РФ.

Ребята не только примут участие в спортивной акции, но и увидят показательные выступления кинологов и выставку специальных средств, применяемых стражами порядка в служебной деятельности. Также будет организована познавательная эстафета, которую проведут сотрудники ГИБДД, уточнили в пресс-службе мэрии.

– На «Зарядке со стражем порядка» юные горожане не только приобщаются к здоровому образу жизни, но и имеют возможность познакомиться с работой различных подразделений полиции, пообщаться с лучшими представителями правоохранительных органов, – отметил член Общественного совета при УМВД по Приморскому краю, директор Молодежного ресурсного центра Андрей Волков.

«Зарядку со стражем порядка» проведут опытные спортсмены-полицейские. Среди них старший инспектор по вопросам миграции лейтенант полиции Виктория Климина. Она является мастером спорта международного класса по легкой атлетике, восьмикратной чемпионкой МВД России по летнему служебному двоеборью, легкоатлетическому кроссу и биатлону. Вместе с Викторией Климиной зарядку проведут мастер спорта по легкой атлетике, чемпион Приморского края в беге на 10 км, лейтенант внутренней службы Василий Демиденков, а также обладатель первого разряда по рукопашному бою подполковник полиции в отставке Дмитрий Маличенко.