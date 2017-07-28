Понаехавших стало меньше

С начала года численность постоянного населения Приморья уменьшилась на 7,6 тыс. человек – сегодня нас уже 1,915 млн человек.

По данным Приморскстата, сокращение численности происходило как за счет естественной убыли – 62,6 %, так и по причине миграционного оттока – 37,4 %.

За январь – июнь 2017 года в крае родилось 10168 детей (на 12,2 % меньше, чем в I полугодии 2016-го), умерло 13010 человек. Свыше трети всех смертей пришлось на население в трудоспособном возрасте, при этом умерших в этом возрасте мужчин в 3,6 раза больше, чем женщин.

В органах ЗАГС с начала этого года зарегистрировано 5945 браков. На 1000 заключенных браков пришлось 778 разводов. И это еще прогресс – год назад соотношение было более удручающим: 1000/815.

Теряет край популярность как у наших соотечественников, так и у жителей ближнего и дальнего зарубежья: число прибывших в Приморье из других регионов России за январь – июнь 2017 года составило 8170 человек (на 7,8 % меньше, чем в январе – июне 2016-го), из других стран – 4029 человек (в 1,8 раза меньше). Выехало в другие регионы России 11418 человек. За январь – июнь текущего года сменили место жительства на территории края 20167 приморцев.