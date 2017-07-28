С идеологией терроризма поборются пропагандой здорового образа жизни

В администрации Владивостока прошло заседание антитеррористической комиссии, третье в 2017 году.

Его провел первый заместитель главы города Константин Лобода. Обсуждались вопросы обеспечения антитеррористических мер безопасности ряда объектов с массовым пребыванием людей, мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма, и дополнительные меры безопасности на массовых мероприятиях в сентябре, сообщили в пресс-службе мэрии.

Докладчики рассказали о технической оснащенности объектов и о конкретных мероприятиях, способствующих противодействию террористической угрозе и усилению безопасности.

– Доступ к нашему зданию осуществляется через контрольно-пропускной пункт с автоматическим шлагбаумом, – отметил представитель гостиницы «Экватор» Сергей Попов. – Организовано сменное несение службы дежурными по КПП. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. С персоналом гостиницы пройдет дополнительная работа по обеспечению безопасности. В здании отеля будет размещена наглядная информация по антитеррористической защищенности и эвакуации при чрезвычайных ситуациях.

О том, какие меры безопасности предприняты в гостинице «Меридиан», отчитался начальник ее службы безопасности Павел Веретельников.

– Гостиница оснащена специальным оборудованием, камерами видеонаблюдения и металлоискателями, – рассказал он. – Охранники прошли дополнительную подготовку по антитеррористической безопасности. Помимо этого, охрана ежедневно проходит инструктаж по антинаркотической защищенности и мерам по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Комиссия приняла к сведению информацию докладчиков и дала рекомендации продолжить работу в данном направлении.

Вторым вопросом заседания стало обсуждение мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма.

– С начала года администрация города, подведомственные организации и учреждения провели для владивостокских детей и подростков 5096 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни, формирование антитеррористической позиции гражданского общества, гармонизацию межнациональных отношений, – рассказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства администрации Владивостока Игорь Козюра.

По его словам, это были не только классные часы и уроки, но и выставки, экспозиции, различные конкурсы, круглые столы, спортивные мероприятия.

Кроме того, на заседании антитеррористической комиссии заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Чижова рассказала о дополнительных мерах безопасности в предстоящий День знаний.

– Для обеспечения комплексной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций выполнен ряд мероприятий. Все 78 школ оснащены системами видеонаблюдения, территории всех школ освещаются в темное время суток, 76 школ оборудованы тревожными кнопками с каналом передачи сигнала напрямую в органы полиции. Готовность образовательных организаций к новому учебному году, в том числе антитеррористическая защищенность образовательных учреждений, будет проверена с 1 по 18 августа комиссией по приемке образовательных организаций, в состав которой входят представители Госпожнадзора, управления ГО и ЧС администрации Владивостока, УМВД по Владивостоку, – перечислила Людмила Чижова.