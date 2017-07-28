Развитие дошкольного образования – в приоритете Думы Владивостока

Дума города уделяет особое внимание развитию системы дошкольного образования, созданию достойных условий в детских образовательных учреждениях Владивостока.

В рамках проекта «Детские сады – детям» депутаты Владивостока держат на постоянном контроле вопросы, связанные с исполнением расходных обязательств в сфере дошкольного образования и комплектования штата муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Проект реализуется с целью создания социальной инфраструктуры для улучшения качества жизни семей, повышения уровня рождаемости в регионах и муниципальных образованиях.

Практически половину общего объема расходов бюджета Владивостока составляют расходы на общее и дошкольное образование. В 2016 году из 5,5 млрд рублей, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока», порядка 2,16 млрд рублей были предусмотрены на решение вопросов в сфере дошкольного образования. Это дает возможность строить новые детские сады, проводить реконструкцию бывших зданий дошкольных учреждений, открывать дополнительные группы. Так, в 2016 году были введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции три дошкольных учреждения, расположенных на ул. Терешковой, 5а, ул. Маковского, 201, ул. Порт-Артурской, 68. Таким образом, во Владивостоке в настоящее время функционируют 120 дошкольных образовательных учреждений, 21 учреждение дополнительного образования. В городе полностью решен вопрос по обеспечению детей от 3 до 7 лет местами в детских садах. Проведено комплектование 45 групп для детей от 2 до 3 лет и одна группа для детей от 1,5 до 2 лет. Следующий этап обусловлен майскими указами президента России Владимира Путина – обеспечить путевками в дошкольные учреждения малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. А для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда» в дошкольных учреждениях Владивостока организованы группы кратковременного пребывания, где с ними занимаются логопеды, психологи и другие специалисты. В целом численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях приморской столицы сегодня составляет более 24 тысяч воспитанников.

Кроме того, подать заявление на получение места в детском саду родители могут как через личный прием, так и через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры. Установлен четкий порядок формирования очереди на получение места в детском саду, определены категории граждан, имеющих право на получение льготных путевок, среди них семьи с усыновленными и удочеренными детьми, а также приемные и патронатные семьи. Установлены льготы по оплате за пребывание ребенка в ДОУ. От нее полностью освобождены родители и законные представители детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленные дети. Родители, относящиеся к младшему обслуживающему персоналу в муниципальных дошкольных учреждениях, освобождаются от платы за одного ребенка на 50 процентов, за двух и более детей – на 100 процентов. Воспитатели муниципальных дошкольных учреждений освобождаются от платы за каждого ребенка на 50 процентов. Многодетные семьи также оплачивают 50 процентов стоимости.

Отметим, что важные вопросы, связанные с привлечением квалифицированных кадров в муниципальные дошкольные учреждения, неоднократно обсуждались на проводимых в Думе Владивостока круглых столах. В частности, на них было предложено разработать муниципальную программу по стимулированию уже работающих педагогов. Депутаты Думы четвертого созыва оперативно рассматривают и утверждают корректировку бюджета Владивостока, связанную с индексацией заработной платы персонала дошкольных образовательных учреждений.

Принятые за последние годы решения Думы позволили существенно улучшить ситуацию с доступностью дошкольного образования во Владивостоке, сделать более комфортными условия пребывания детей в детском саду и повысить качество образования. Помимо образовательной внедрять дополнительные программы по физкультурно-оздоровительному направлению, творческо-эстетическому развитию детей.

– Сегодня важно сохранить набранный темп развития дошкольного образования Владивостока, решать вопросы обновления материально-технической базы муниципальных детсадов, обеспечения кадровой стабильности в дошкольных учреждениях. Детский сад сегодня – это не просто место присмотра за детьми, это начальная ступень образования. Здесь должны использовать методики, утвержденные на федеральном уровне. Кроме базовых дисциплин также должны разрабатываться методики дополнительного образования, создаваться комфортная среда, благоприятные условия для творческого развития и профессиональной ориентации детей, проводиться работа по патриотическому воспитанию, – подчеркнула Елена Новицкая.