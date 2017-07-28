«Единичке» добавили пять остановок

Во Владивостоке продлен рейс городского автобусного маршрута № 1, теперь он следует от «Змеинки» до остановки «Седанка».
Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, такое решение было принято в связи с увеличением пассажиропотока в эту сторону после открытия в районе Седанки большого торгового центра. Напомним, что до 7 августа «единичка» ходила только до «Академической». Теперь маршрут удлинен еще на пять остановок («13-й километр» и «14-й километр», «Перевал», «Дом ветеранов» и «Седанка»).
– Планируется, что изменение будет действовать до 5 октября, – уточнили в пресс-службе администрации города. – Для соблюдения интервала движения на маршрут № 1 «Седанка – Окатовая – Змеинка» добавлено три автобуса.
Напомним, что маршрут № 1 был запущен во Владивостоке в июне 2013 года. Рейсовый автобус связал Первомайский и Советский районы города, а благодаря тому, что автобус идет по Золотому мосту, заметно сократилось и время в пути. На сегодняшний день это один из самых востребованных маршрутов городского транспорта.
Завтра, 11 августа, во Владивостоке пройдет «Зарядка со стражем порядка». На стадионе гимназии № 2 открытую тренировку проведут спортсмены, которые служат в органах внутренних дел Приморья. Начало в 11 часов, вход для всех желающих юных горожан свободный.
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