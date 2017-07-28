Я люблю вас, джинсы

«Высокие джинсовые материи» – так называется выставка Виктора Хмелика, что начала работу в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж».

Как ясно из названия, выставка посвящена… джинсам.

Джинсы, как уверен Виктор Хмелик, – это отдельная субкультура, целый мир.

– Достаточно сказать слово «джинса», чтобы возникла целая цепная реакция ассоциаций, – говорит художник. – Например, Скорцезе, 60-е, свобода, Тарковский, Элтон Джон, Япония… А сколько ностальгии все в том же слове! Это и папа, пришедший из рейса, и старший брат, бренчащий с друзьями на гитаре во дворе. Мое поколение и джинсы – это две неразрывные линии. Сразу всплывают в памяти танцы на пятаке в парке, пирожки с китовым мясом, дешевое вино и драки, валютный магазин «Альбатрос» и Водная станция КТОФ, куда прийти на пляж в джинсах было невероятно круто, – словом, все это наше детство, юность, молодость. Для многих моих ровесников это слово имело сакральный смысл. Для одних мода, стиль, практичность, статус. Для других первая любовь, свобода, творчество, независимость, первая сигарета. Для третьих все сразу.

Весь мир, отраженный и заключенный одновременно в слове «джинса», показал на своей выставке Виктор Хмелик. Здесь и настоящие «левисы», висящие под потолком, и фотоработы, и инсталляции. Прогуливаясь по выставке, можно понять, что же такое джинсы для минимум трех поколений сначала советских людей, а потом и россиян.