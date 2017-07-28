Владивосток, застывший в красках

Храмы, старые дворики нашего города и прекрасные вековые здания на Светланской… Великолепная архитектура старого Владивостока всегда вдохновляла известного приморского художника Владлена Камовского.

Именно она и представлена на выставке, что работает в Доме-музее семьи Сухановых.

– Все работы, экспозиции хранятся в фондах музея имени Арсеньева, – рассказывает Жанна Славинская, директор Дома-музея. – К 80-летию Владлена Александровича мы решили напомнить зрителям, как много и с какой любовью он пишет Владивосток. Владлен Александрович работает в жанре архитектурного пейзажа, и здесь ему нет равных. За 40 лет жизни во Владивостоке он создал более 300 этюдов и картин, запечатлевших старинные здания Владивостока и пригородов.

На выставке в двух залах представлено 17 работ Владлена Камовского. На них тот самый Владивосток, что много лет назад покорил сердце живописца… Не унылые многоэтажки, а восхитительно уютные, живописные места, те самые, что вызывают восторг и местных жителей, и туристов.

Камовский не раз признавался в своей любви к приморской столице.

– Я помню, как создавались почти все эти работы, – сказал на открытии Владлен Александрович. – Вот, к примеру, когда писал музей Арсеньева, что на улице Петра Великого, у меня ветром вырвало картон с краской, и он улетел прямо на скамейку, где сидела молодая пара. Я долго извинялся, пытался краску оттереть с костюма парня. А они с девушкой смеялись – ничего, мол, страшного. Мы познакомились, оказалось, пара приехала в наш город из Новосибирска и тоже любовалась архитектурой. И такая история – за каждой картиной, все они как родные мне.

Работы Владлена Камовского хранятся в Приморской картинной галерее, музее имени Арсеньева, галерее «Артэтаж», частных коллекциях России и зарубежья. Одна из работ подарена культурному центру береговой полиции города Инчхона (Республика Корея).