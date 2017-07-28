Что отражается в «Арке»

В галерее «Арка» проходит выставка «Отражение», основу экспозиции которой составили работы из фондов галереи.

– Это творения тех художников, фотографов, которых галерея неоднократно представляла как на своей площадке, так и на российских и международных выставках, – поясняет владелица галереи Вера Глазкова. – Мы не стремились объединить представленные произведения единой концепцией, жанром или временным фактором. Скорее галерея предоставит возможность увидеть работы, которые живут в культурном пространстве города, находясь в частных коллекциях, в мастерских художников, у наследников.

У нас выставлены произведения хорошо известных мастеров: Вениамина Гончаренко, Александра Пыркова, Юрия Собченко, Владимира Цоя, Виктора Шлихта, Валентины Арзамазовой, Константина Кузьминых, Евгения Макеева, Геннадия Омельченко, Михаила Павина, Владимира Погребняка, Сергея Симакова, Глеба Телешова, Сергея Черкасова.

За каждым именем стоит творческая личность, которая созидает свой индивидуальный мир. Не все художники разделяют одинаковые взгляды на те или иные вопросы. Зачастую они идут своей дорогой, лишь изредка пересекаясь содержанием своих произведений, интригуя тем самым зрителей, которые, в свою очередь, ходят параллельными дорогами, пересекаясь в галерее, созерцая, размышляя, восхищаясь и критикуя…