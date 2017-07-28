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Темпы не снижать, качество соблюдать

Дорожные работы под контролем мэрии
Темпы не снижать, качество соблюдать

В приморской столице на пешеходной зоне улицы Светланской началась укладка брусчатки. Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов проинспектировал ход ремонта на Светланской и Народном проспекте. В выездном совещании приняли участие заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский и представители подрядных организаций.

Так, на пешеходной зоне улицы Светланской, которая стала первой точкой инспекции, особое внимание уделили укладке брусчатки. Предварительно рабочие переустановили бордюры на бетонную основу – это необходимо было сделать для устойчивости камня. Прочность бетонной основы не позволит бордюру съехать или выпасть со своего места.

Константин Межонов, заслушав информацию о ходе работ, напомнил, что подрядчикам необходимо соблюдать высокие темпы и при этом работы выполнить качественно.

Затем исполняющий обязанности главы Владивостока и специалисты мэрии проверили ход работ на Народном проспекте, где продолжается комплексный ремонт дороги и пешеходной зоны. Общая протяженность ремонтируемого участка полтора километра. На днях бригады завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке, где был проведен демонтаж трамвайных путей. Сейчас рабочие снимают старое дорожное покрытие с краев трассы, формируют продольный и поперечный уклоны автодороги.

Вскоре подрядчики приступят к укладке верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Предусмотрено и благоустройство территории после проведения модернизации трассы. Как отметили представители подрядной организации, работы ведутся в соответствии с графиком.

Ранее инспекционную проверку качества работ на Народном проспекте провели представители ФКУ «Дальуправтодор». При помощи специального устройства они определили, что коэффициент уплотнения и качество асфальтобетона здесь соответствуют стандартам.

В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули, что мониторинг ремонтных работ улично-дорожной сети города ведется ежедневно. У подрядных организаций проверяют документы на используемые в дорожном ремонте материалы, а также качество и сроки выполнения работ. 

  

Автор : Евгений СИДОРОВ

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Темпы не снижать, качество соблюдать
Темпы не снижать, качество соблюдать

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