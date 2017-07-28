Стихия в Приморье собирает жертвы

В результате наводнения в Уссурийске погиб пенсионер. Тело 70-летнего мужчины спасатели обнаружили на дачном участке при разборе завалов.

Последний раз местного жителя видели в садовом обществе «Пищевик» под Уссурийском. А нашли погибшего на одном из частных огородов на улице Нестеренко уже в черте города. Пожилого садовода протащило потоком воды почти полтора километра. Вероятнее всего трагедия произошла в ночь с 6 на 7 августа. Причина смерти будет определена после вскрытия, а пока сотрудники Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводят расследование, сообщается на официальном сайте ведомства.

В прошлом году тайфун «Лайонрок» также забрал человеческую жизнь: тогда погиб главный спасатель Приморья полковник Олег Федюра.

В соцсетях обсуждают еще одну трагедию – гибель лошадей в селе Нежино Надеждинского района, расположенном на правом берегу реки Раздольной. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах погибли животные. Говорят, что кони были привязаны и не смогли спастись, ведь всем известно об их способностях преодолевать водные преграды.

Ровно год назад из-за традиционного для августа тайфуна в зоопарке села Борисовка под Уссурийском погибло 27 зверей и птиц.

Получается, что печальный опыт никого и ничему не учит? Опять затоплены дома и огороды, разрушены мосты и дороги… И вновь собирают гуманитарную помощь…

А ведь инфраструктура, пострадавшая от стихии прошлого года, до сих пор не восстановлена в полном и необходимом объеме. Что уж тут говорить о предупредительных мерах на местах новых возможных наводнений. Хотя… Говорится много, вот только проверку стихией не проходим.

В прошлом году координировать спасательную операцию и помощь пострадавшим взялся сам президент России Владимир Путин. Памятуя об этом наводнении и особенно о трагедии 2013 года в Амурской области и Хабаровском крае глава государства позавчера, 8 августа, потребовал от приморского губернатора отчета о ликвидации последствий природного бедствия.

Как уже писал «В», сильные ливни накрыли Уссурийск и прилегающие территории, а также Михайловский, Надеждинский, Октябрьский и Хасанский районы. В зоне бедствия оказались 34 населенных пункта. Тысячи жилых домов, в которых проживает около 15 тысяч человек, и подворий пострадали от потопа. Стихией повреждено не менее 12 участков автомобильных дорог и несколько автомобильных мостов, подмыты два участка железнодорожного полотна, в том числе и на Транссибе, отрезаны восемь населенных пунктов с численностью населения 20,5 тысячи человек. Частично были отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, люди оставались без мобильной телефонной связи.

В числе наиболее пострадавших оказался Хасанский район. Корреспондент «Владивостока» связался по телефону с пресс-секретарем администрации муниципалитета Ольгой Куличенко.

– Не исключено, что и в нашем районе есть жертва непогоды, – сообщила Ольга Владимировна. – В селе Занадворовка пропала местная жительница 1951 года рождения, cейчас ее ищут спасатели. Кое-где в районе погибли домашние животные и домашняя птица. Сколько именно, пока неизвестно, в понедельник-вторник только начался подворовый обход в пострадавших от стихии селах и поселках. После этой проверки станет понятен размер ущерба в районе. Но уже сейчас очевидно, что он превышает убытки прошлого года от «Лайонрока».

Судите сами. В Барабаше ливень начался в ночь на понедельник. По данным местной метеослужбы, за шесть часов в поселении выпало 260 мм осадков. Это две месячные нормы. Уже к утру под водой оказались села Барабаш, Занадворовка, Филипповка, Овчинниково.

Ситуацию усугубляло отсутствие связи и электричества. Дождевые потоки просто смыли опоры электропередачи. За считаные часы реки Барабашевка, Известковая, Амба, а также небольшие лесные ручьи превратились в ревущие потоки, сметающие на своем пути не только деревья, но и легко уносящие участки дорожного полотна. Пострадали и некоторые автомобильные мосты. Так, оказался отрезанным районный центр – поселок Славянка. Дорожные службы несколько часов отводили большую воду от проезжей части и засыпали размытый участок на трассе скальным грунтом.

Утром в понедельник вышла из берегов река Известковая. Она отрезала поселок Барабаш от Славянки. Чуть ранее поступило сообщение о размытом мосте близ поселка Тихого в Надеждинском районе. Его удалось восстановить. Круглосуточно трудились не только автодорожники, но и железнодорожники. Они восстановили разрушенные пути между станциями в Уссурийске и поселке Хасан.

В изолированном положении оказались поселок Приморский, села Перевозное и Безверхово (Хасанский район), включая все палаточные городки с туристами.

В ряде селений развернули пункты временного размещения (ПВР). В Барабаше они появились на базе средней школы № 2, в военном госпитале и в помещении поселкового клуба.

В них укрылось более 200 жителей Барабаша, Филипповки, Кравцовки. К тому же той страшной ночью ПВР приняли сотни автотуристов, пытавшихся выбраться из отрезанного паводком района. Еще несколько сот человек приютил ПВР в самой Славянке.

По оценкам хасанских спасателей, на момент начала непогоды на побережье отдыхало порядка 70 тысяч приезжих. Тысячи туристов воспользовались призывом спасателей и до начала стихии покинули опасные территории. Но многие застряли. За минувшие двое суток во Владивосток из Славянки вывезли сотни людей на теплоходах «Лотос» и «Москва». Силами ГИМС на побережье Амурского залива собирают людей и перевозят их на катерах и лодках в Безверхово, откуда туристов эвакуируют теплоходами во Владивосток. Большинство из них сейчас самостоятельно – на своем транспорте – покидает Хасанский район.

Удивление вызывает тот факт, что уже во вторник утром в Хасанский район заехали новые автотуристы и образовали «дикую» стоянку на берегу бухты Маньчжур. Просто поражает безалаберное отношение к своей безопасности многих туристов.

Восстановлено движение туристических автобусов между Россией и Китаем на всем протяжении муниципалитета и в пункте пропуска в Краскино, – завершила свой рассказ Ольга Куличенко.

Тем временем приморские гидрологи сообщают, что реки на юго-западе и в центре Приморья выходят на пик паводка. На своем максимальном уровне находятся река Раздольная в среднем течении, Раковка, Цукановка, Туманная, Илистая, Абрамовка и Осиновка. Так что не исключено, что ситуация может еще более ухудшиться.

Тем временем

Во Владивостоке серьезных подтоплений, отключений электроэнергии, аварийных ситуаций в результате циклона, обрушившегося на город, не зафиксировано.

Обстановку во Владивостоке, сложившуюся после ливня, оценивают как рабочую, сообщили в пресс-службе городской администрации. Исполняющему обязанности главы города Константину Межонову доложили оперативную обстановку руководители административно-территориальных и других профильных управлений и коммунальных служб.

Вместе с тем отмечалось, что ливень нарушил работу федеральных систем электроснабжения в селе Береговом на мысе Песчаном. По направлению к селу частично разрушены два моста, третий, по оценке специалистов, находится в предаварийном срстоянии. В ряде мест размыты и подтоплены дороги, сухопутное сообщение с селом нарушено. В связи с этим принято решение ввести на территории села Берегового режим чрезвычайной ситуации.

В целях оценки оперативной обстановки в Береговом работала выездная группа Владивостокской городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе специалистов различного профиля. Как было доложено на совещании, система водоснабжения в селе работает, в частном секторе люди пользуются колодцами. Школа, помещение сельской администрации в норме, в трех магазинах есть запас продуктов и бутилированной воды на несколько дней. Развертывания пунктов временного размещения людей не требуется.

По причине размытых дорог коммерсанты не смогли 7 августа подвезти хлеб, поэтому на совещании было принято решение организовать подвоз хлеба на специальном катере.

Как сообщили в управлении транспорта, 8 августа восстановлено регулярное морское сообщение с мысом Песчаным – рейсовый катер ходит по расписанию.

Также для проведения аварийных работ специалисты администрации Владивостока направят в Береговое машину с запасом топлива. Аварийные бригады энергетиков ведут работы по восстановлению энергоснабжения на хасанском направлении, в том числе на Песчаном.

Наиболее серьезная ситуация сложилась с мостами и дорогами: на восстановление мостовых сооружений и дорожного полотна потребуются дополнительные средства и материалы. Как сообщил заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, восстановительные работы начнутся в ближайшее время.



