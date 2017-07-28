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Экономика

За расчет ОДН по счетчикам должны голосовать собственники

В России утвержден новый порядок оплаты общедомовых нужд в многоквартирных домах. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В пресс-службе края отметили, что согласно новому закону жители многоквартирных домов смогут выбрать, каким способом им платить за общедомовые коммунальные услуги – электричество и воду.

– Собственникам жилья предстоит решить, как будет рассчитываться плата – по показаниям общедомового прибора учета или по установленному региональному нормативу, – уточнили в ведомстве.

– Решение о расчете платежей за ОДН по показаниям приборов учета либо по нормативам должно быть принято на собрании собственников, – поясняет начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер. – Полномочий совета дома здесь будет недостаточно. Кстати, некоторые управляющие компании ранее сами инициировали и проводили подобные голосования.

Между тем, по уверению представителей самих УК, массы собраний собственников по этому поводу не наблюдается.

– Да, с выходом постановления о переводе ОДН в категорию жилищных услуг начисления велись УК и преимущественно по нормативам, суммы в квитанциях выходили весьма значительные, – объясняет сложившуюся ситуацию Григорий Пейхвассер. – Особенно сильно были завышены нормативы на электроэнергию. Они рассчитывались в соответствии с общей площадью дома, и не только с учетом мест общего пользования, но и подвалов и чердаков. Особенно возросла плата за электричество у жителей небольших 2-3-этажных домов. Но после того, как департамент по тарифам изменил (снизил) этим летом нормативы, проблема высоких платежей для таких домов потеряла актуальность.

Более того, иногда начисления по счетчикам получаются выше, чем по нормативам, это касается новых домов, не подключенных ни к центральному отоплению, ни к горячему водоснабжению, все эти блага обеспечивает здесь исключительно электроэнергия. Тем более что были введены нормативы специально для домов, не подключенных к центральным системам отопления и горячей воды.

К слову, некоторые управляющие компании по собственной инициативе делают начисления по счетчикам, правда, с опозданием, поскольку на то, чтобы собрать показания, рассчитать ОДН, провести начисления, собрать деньги, требуется 2-3 месяца. Между тем они должны рассчитаться с поставщиком за ресурс после его получения незамедлительно, иначе последуют штрафные санкции. Поэтому УК вынуждены сначала начислять платеж за содержание (ОДН) по нормативу, а впоследствии делать перерасчет. Такой механизм не противоречит закону. Многие УК взяли на себя обязательства делать перерасчет раз в квартал, так как ежемесячно проводить его технически очень сложно.

– Собрание для определения способа расчета может инициировать любой проживающий в доме собственник, поясняют специалисты НП «Домовой контроль». – Только не забывайте: за 10 дней до его проведения необходимо уведомить о нем жителей дома. По результатам протокол с решением собрания, бюллетени необходимо передать в управляющую организацию.

Отметим, что новые тарифы на потребление электроэнергии для содержания общего имущества в многоквартирном доме вступили в силу с 1 июня 2017 года в Приморье.

Напомним, что с 1 января 2017 года плата за ОДН превратилась из коммунальной услуги в жилищную. Начисления за общедомовые нужды делает теперь управляющая компания, а не поставщики тепла, воды или электроэнергии. Кроме того, новый порядок расчета позволяет не учитывать фактические показания общедомовых приборов учета, и многие управляющие компании этим воспользовались.

С начала года в Государственную жилищную инспекцию Приморского края поступило около 600 обращений граждан на предмет правильности выставления счетов за ОДН. Жилинспекция проводила проверки управляющих компаний и ТСЖ. Если выявлялись нарушения, то компании должны были произвести перерасчет. 

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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