Уловы растут, а цены демонстрируют стабильность

Рыбаки Приморья начали добычу скумбрии и сардины иваси, сообщили в пресс-службе края.

Добыча ведется в районе Южных Курил.

– На промысле сардины иваси работают четыре судна, на сегодня выловлено 422 тонны. Также началась добыча скумбрии, – уточнил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев.

Отмечается, что в 2016 году был возобновлен промышленный промысел сардины иваси, выловлено 4,3 тысячи тонн этой рыбы.

В пресс-службе напомнили, что вылов приморских рыбаков в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов.

Между тем Росрыболовство на своем официальном сайте разместило данные центра мониторинга цен ФГУП «Нацрыбресурс».

По информации ведомства, за прошедшую неделю оптовые цены на рыбную продукцию на внутреннем рынке демонстрировали стабильность и даже некоторое снижение.

Так, в Дальневосточном регионе цены на основные виды белой рыбы за прошедшие семь дней не изменились на фоне имеющихся товарных запасов в регионах промысла и потребления, а также высокого железнодорожного тарифа. Стоимость трески находится на уровне 160 руб./кг, минтая – 63 руб./кг, тихоокеанской сельди – 50 руб./кг, камбалы – 90 руб./кг. Горбуша продолжает дешеветь, ее цена составила 240 руб./кг, стоимость кеты и нерки не изменилась – 285 руб. и 410 руб./кг соответственно.