Субботним утром не до недвижимости

Компания Google провела исследование поисковых запросов пользователей Интернета, связанных с категорией «Недвижимость», и выявила новые тенденции, сложившиеся уже в этом году.

Как сообщили в пресс-службе Google, в первой половине 2017 года самыми популярными в категории «Недвижимость» стали запросы о покупке жилья – их доля составила 58 %, на аренду недвижимости пришлось 25 % запросов, а на продажу – 18 %. При этом общий объем запросов о покупке недвижимости увеличился на 21 % по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Сфера недвижимости отличается высокой сезонностью спроса. Анализ поисковых запросов показал, что пик пользовательского интереса к покупке жилья приходится на период с января по март, а вторая волна спроса возникает в октябре – ноябре.

При недельной разбивке наибольший рост числа запросов, связанных с покупкой или продажей недвижимости, приходится на вечер воскресенья, а меньше всего пользователи интересуется этими вопросами в субботу утром.

Квартиры остаются самым популярным типом жилья, о котором люди ищут информацию в Сети, – 66 % запросов посвящены именно им. Однако доля поисковых запросов, связанных с домами, продолжает расти, и в первом полугодии 2017 года она достигла 33 %.

В рамках исследования была определена и тенденция запросов, связанных с покупкой жилья разного размера. Так, среди жителей России самыми популярными остаются однокомнатные квартиры (54 %), второе место разделили квартиры-студии и двухкомнатные квартиры (по 19 % соответственно), а на третьем месте оказались трехкомнатные квартиры (6 %).

По регионам предпочтения россиян различаются. Так, по данным исследования Google, в среднем по стране квартиры-студии ищут в три раза реже, чем однокомнатные. Однако в столичных мегаполисах на каждые десять запросов о покупке однокомнатных квартир приходится семь запросов о покупке квартир-студий.

В первом полугодии на 12 % снизился интерес к аренде квартир по сравнению с тем же периодом в 2016 году. Самый большой спад был выявлен в Центральном округе – доля таких запросов снизилась на треть.

В январе – июне 2017 года пользователи преимущественно интересовались арендой однокомнатных квартир (74 %), а на втором месте оказались двухкомнатные (15%). Эта тенденция характерна для большинства регионов России, кроме Сибирского округа, где доля запросов об аренде однокомнатных квартир составила 45 %, тогда как 42 % пользователей интересовались арендой квартир-студий. В целом по стране число запросов, связанных с арендой студий, составляет 8 %.

Помимо общей информации о недвижимости в Google Поиске в России большое количество пользовательских запросов посвящено дизайну интерьера. Рост интереса к этой категории наблюдается и в онлайн-видео – в первом полугодии 2017 года на 49 % увеличилось число просмотров видеороликов на YouTube, посвященных дизайну интерьера.