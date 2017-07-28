Регион себя не кормит?

Ситуация в сельском хозяйстве Дальнего Востока остается непростой, по-прежнему имеет место низкая самообеспеченность региона продовольственными товарами, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Выступая в понедельник в Якутске на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, Патрушев рассказал об основных итогах выполнения решений, принятых на аналогичном совещании, прошедшем в августе прошлого года в Южно-Сахалинске, передает ПродMag cо ссылкой на ria.ru.

На нем, в частности, обсуждались вопросы продовольственной безопасности в ДФО. Патрушев тогда раскритиковал уровень самообеспеченности округа продуктами питания, назвав его низким. Секретарь СБ отмечал, что собственная продукция региона не обеспечивает потребности по мясу, молоку и овощам. Он также заявил на том совещании, что состояние рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока остается неудовлетворительным, и поручил усилить контроль за ценообразованием в этой сфере.

Сейчас Патрушев отметил, что в ДФО стабилизировался рост цен на продовольствие, хотя, по его словам, они пока еще остаются высокими.

– Вместе с тем ситуация в сельском хозяйстве округа остается непростой. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году снизился на 1,6 %. Самообеспеченность продовольственными товарами остается низкой, особенно по мясу, молоку и овощам. Мы отмечали это в прошлом году, однако ситуация почти не изменилась, – сказал Николай Патрушев.