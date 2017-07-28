Спидвей: интригу сохранили до конца игры

Спортсмены владивостокской команды «Восток» проиграли балаковской «Турбине» в очередной домашней гонке чемпионата страны по спидвею – 44:46. Исход поединка, прошедшего 3 августа на стадионе «Авангард» во Владивостоке, решился в последнем заезде, а большую часть встречи счет был равным, передает корреспондент Vl.ru Андрей Сухарьков.

Перед началом гонки многие говорили о том, что «Турбина» и «Восток» равные по силам команды. По ходу всего поединка максимальная разница в счете была всего в два очка, а большая часть заездов завершилась вничью – 3:3. Тем не менее после 11-го старта «Турбина» благодаря усилиям Виктора Кулакова и Владимира Богмы сумела выиграть заезд – 4:2 и захватить лидерство в гонке, которое сохранилось до ее окончания.

К слову, лучшим гонщиком в составе «Турбины» стал Виктор Кулаков, набравший 16 очков. В составе «Востока» отличился Сергей Логачев, который заработал 12 очков в шести заездах.

– Обидно, что проиграли каких-то два очка, но будем считать, что «Турбина» оказалась уровнем выше, чем наша команда, и возрастом, кстати, тоже. В следующем году, думаю, «Восток» будет гораздо опытнее среди юниоров. Немного недоволен я ездой наших взрослых спортсменов: Логачева, Тарасенко. Они должны были проехать гораздо лучше Кулакова и Бородулина, однако не получилось. А с юниоров, которым 16–17 лет, трудно что-то спрашивать. Многие из них выступают первый сезон. Опыт приходит с годами, команда строится на будущее. Причина поражения в неопытности нашей молодежи. Если у «Турбины» Бородулин, Чалов и Кулаков выступают в польской лиге и показывают там неплохой результат, то у нас там выступает Тарасенко. Остальные ребята доморощенные, – прокомментировал гонку главный тренер «Востока» Игорь Столяров.

Главный тренер «Турбины» Валерий Гордеев пожелал, чтобы ответная гонка чемпионата в Балаково была такой же интересной, как и прошедшая. Ее «Восток» и «Турбина» проведут уже 24 августа.

– У нас в команде все воспитанники Балаково, так же, как и у вас, местные ребята. В нынешнем сезоне лидер «Мега-Лада», но там собраны сливки со всех клубов, поэтому они, скорее всего, и будут чемпионами. Но мы-то хотим, чтобы все гонки были такими интересными, когда ничего не ясно до последнего момента, – резюмировал тренер.

По итогам этой встречи команды сохранили свои места в этом сезоне: балаковцы – второе, владивостокцы – третье.