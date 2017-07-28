Шесть медалей для сборной

Многократный чемпион мира и Сурдлимпийских игр пловец Виталий Оботин вернулся во Владивосток вместе со своим тренером Дмитрием Перепелицей после триумфальных выступлений на Сурдлимпиаде.

Напомним, что XXIII летние Сурдлимпийские игры проходили в турецком городе Самсуне. В соревнованиях участвовало более 4000 спортсменов с нарушением слуха из 97 стран мира.

Для Виталия Оботина эти Сурдлимпийские игры стали вторыми, уточняет корреспондент информационного агентства Sportprimorye.

Виталий выступал в составе сборной команды России. Выступления с самого начала были сложными, однако настрой был только побеждать.

– В первый день я плыл эстафету, выиграли золото. После нее через считаные минуты пришлось выходить еще на один заплыв – 400 метров вольным стилем. Но не успел восстановиться за это время, поэтому результат скромнее, – приводит слова Виталия Sportprimorye.

К первым наградам потом добавились еще одно серебро, три медали высшей пробы в эстафетах и одна на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Оботин уверенно опередил двух японских спортсменов, финишировав с рекордом игр (2:04.53).

– Мы готовились к этим соревнованиям четыре года. Намеченный результат мы показали, получили большой опыт, ошибки учтем, – отметил Дмитрий Перепелица.

Российские пловцы по итогам игр завоевали 26 золотых, десять серебряных и восемь бронзовых наград. Весомый вклад – шесть медалей (пять золотых и одну серебряную) внес в копилку команды Виталий Оботин.

По результатам Сурдлимпиады-2017 сборная России с огромным отрывом заняла первое место в неофициальном командном зачете. На втором месте спортсмены Украины (21–41–36), на третьем – представители Республики Корея (17–19–13).

В дальнейших планах у Виталия выступления на чемпионате Европы и мира, но это уже в следующем году. И подготовка к следующим Сурдлимпийским играм, которые могут состояться не в 2021 году, а на год раньше – в 2020-м. Международные Паралимпийский и Сурдлимпийский комитеты подписали меморандум об объединении игр. Вполне возможно, что Виталий Оботин будет представлять Россию на предстоящих летних Паралимпийских играх в японском Токио – 2020.

Справка «В»

Виталий Оботин – приморский пловец, 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр, 15-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России, рекордсмен мира, Европы и России по плаванию среди лиц с нарушением слуха. Заслуженный мастер спорта. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Перепелицы.