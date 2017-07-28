За ЭРОЙ-ГЛОНАСС выстроились в одну очередь

АО «ГЛОНАСС» – оператор государственной автоматизированной информационной системы вызова экстренных оперативных служб при автомобильных авариях ЭРА-ГЛОНАСС – объявило о расторжении договора со своим представителем в Приморье – ООО «Сумотори-Авто».

Издание «Независимая газета» со ссылкой на главу «Сумотори-Авто» Сергея Веркеенко объясняет причины произошедшего.

– В первую очередь разногласия касались вопроса законодательного закрепления временного порядка оборудования системами устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) подержанных иномарок, на отсутствие которого мы неоднократно указывали. Вкупе с другими нарушениями, такими как процедура оформления свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), они могут привести к массовым отзывам паспортов транспортных средств (ПТС) и нарушениям прав владельцев автомобилей, ввезенных на российскую территорию после 1 января. Важно то, что мы пытались сдерживать рост цен и указывали на необходимость законодательного закрепления порядка и прозрачности работы всех участников рынка. К сожалению, система не была в этом заинтересована. Мы рады, что вышли из этого чуждого и порочного круга, – приводит слова главы «Сумотори-Авто» «НГ».

Тот факт, что ПТС, выданные после 15 февраля 2017 года, могут быть аннулированы, не исключают все участники рынка – от покупателей до брокеров. Однако никаких подвижек в сторону законодательного закрепления непонятного временного порядка выдачи ПТС так и не было сделано. На протяжении длительного времени «Сумотори-Авто» получала лишь 10 % от декларируемых АО «ГЛОНАСС» объемов поставок терминалов при наличии многотысячной электронной очереди.

– По заявлению АО «ГЛОНАСС» в июне в Приморье было поставлено 6864 комплекта, в июле – 9236 терминалов. При этом «Сумотори-Авто» получила и передала своим клиентам 1950 систем «ЭРА-ГЛОНАСС» (750 в июне и 1200 в июле), что составляет лишь 10 % от заявленного объема поставок. В очереди «Сумотори-Авто» числится почти 13 тыс. человек, 9135 заявок от юрлиц и 3724 – от физлиц, – добавил Сергей Веркеенко.

Взятые на себя обязательства компания «Сумотори-Авто» выполнит, за исключением поставки терминалов ЭРА-ГЛОНАСС ввиду расторжения агентского договора. Купленные терминалы можно было запрограммировать до 1 августа, а осуществить их монтаж в авто – до 22 августа. Компания оставляет в открытом доступе электронную очередь на сайте. Риски, связанные с оформлением ввозимых авто по действующему ныне «временному регламенту», остаются и усугубляются ввиду отсутствия законодательной базы и сохранения профанаций в работе испытательных лабораторий, оформляющих СБКТС, сообщает «Сумотори-Авто» на своем официальном сайте.

Пока автовладельцы осаждали офис компании «Сумотори-Авто», на рынке появился другой продавец устройств ЭРА-ГЛОНАСС – «Волтон Менеджмент Рус». Это предприятие теперь является агентом АО «ГЛОНАСС» и готово ускорить оформление документов заявителей, что гарантирует получение аппаратуры без задержек. На складе у «Волтон Менеджмент Рус», по данным «Независимой газеты», в настоящее время находится около 3 тыс. устройств, продажа кнопки «под ключ» – 70 тыс. руб. Созданный 23 июня этого года таможенный брокер, реклама которого активно насаждается среди автопродавцов, предлагает «установку кнопки без очереди» и рекламируется на сайте официального представителя. Своих клиентов «Волтон» направляет в установочный центр – ООО «ТФЛ». По данным, предоставленным информационно-аналитической системой Seldon. Basis, компании друг с другом не связаны. Однако согласно другой справочной системе – «РусПрофайл» ООО «ТФЛ» и ООО «ВМР» расположены не только по одному адресу, но и находятся в одном офисе.

Компания «Волтон Менеджмент Рус» не является российской. Организация зарегистрирована на Вирджинских островах в 2010 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб., а прописку во Владивостоке получила лишь в январе 2016 года, сообщает «Независимая газета» . У компании есть три филиала в России, два из которых зарегистрированы в ЕГРЮЛ (единый реестр, содержит информацию о всех юридических лицах, зарегистрированных в РФ) 19 июля 2017 года. Основным видом деятельности является оптовая торговля вычислительной техникой, телекоммуникационным и прочим офисным оборудованием, а также торговля недвижимостью и автомобильными запчастями.

Поставки оборудования в адрес ООО «Сумотори-Авто» прекращаются, а стоявшие в очереди за «тревожной кнопкой» физические лица займут места в новой очереди «Волтон Менеджмент Рус» согласно дате и времени ранее поданной заявки. По графику поставок в августе во Владивосток будет отправлено 9,8 тыс. комплектов оборудования. В сентябре продажа аппаратуры начнется в других регионах России.