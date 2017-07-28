Россияне ежегодно платят за кофе до 53 тысяч рублей

Эксперты Роскачества подсчитали, сколько денег потратит россиянин на кофе в год. При этом пользуясь автоматической или капсульной кофемашиной или покупая кофе в среднестатистической кофейне из расчета 1 чашка кофе в день, сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, в среднем автоматическая кофемашина обойдется потребителю в 50000 рублей, кофейные зерна – в среднем 2555 рублей в год, а расходы на потребление энергии автоматом – еще 730 рублей ежегодно. Итого 365 чашек кофе при использовании данного агрегата обойдутся потребителю в 53285 рублей в первый год и по 3285 рублей – в последующие.

Сам кофе, приготовленный на капсульной кофемашине, оказывается несколько дороже, учитывая, что для приготовления 1 чашки необходимо использовать 1 готовую капсулу. В среднем 365 капсул кофе обойдется потребителю в 16425 рублей, потребление энергии – 730 рублей в год, а сама капсульная кофемашина намного дешевле автомата – около 10000 рублей. Итого в первый год использования капсульной техники россиянин заплатит 27155 рублей, а в последующие – 17155 рублей.

Наиболее дорогостоящий способ – ежедневная покупка кофе в среднестатистической кофейне. Ежегодно россиянин тратит на утренний ритуал в общепите 43800 рублей.