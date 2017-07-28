Деликатесы не обезопасились документами

На одном из рынков Владивостока изъято свыше двух центнеров дорогостоящих морепродуктов – индивидуальный предприниматель, несмотря на уверения в том, что документы на продукцию имеются, так и не смог их представить, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе внеплановой проверки одного из индивидуальных предпринимателей, арендующего торговую площадь в помещениях Первореченкого продуктового рынка, инспекторы Россельхознадзора обнаружили крупную партию морепродуктов высокого ценового сегмента сомнительного качества и безопасности, предназначенных к продаже.

Целый ассортимент дальневосточных морепродуктов (креветка, мясо краба, гребешок, трубач, соленая лососевая икра), ценовой диапазон которых колебался от 700 до 3 тысяч рублей за килограмм, находился на торговых прилавках и в морозильных ларях без необходимой маркировки изготовителя и товаросопроводительных документов. Общая масса подозрительной продукции составила 215 кг.

Так как маркировка изготовителя, на которой обязательно указывается дата выработки, отсутствовала, то определить окончание срока годности всей этой продукции не представляется возможным. Не исключено, что данная продукция уже была просрочена и представляла угрозу здоровью покупателей, что косвенно подтверждается обнаружением у этого же ИП 7 кг подкопченной слабосоленой нерки, срок годности которой истек за 2 дня до проведения проверки.

Индивидуальный предприниматель уверял инспекторов, что товаросопроводительные документы на всю продукцию у него были. Однако как во время проверки, так и спустя 7 дней, когда в его отношении выносилось постановление о привлечении к административной ответственности, каких-либо документов так и не представил.

В ведомстве отметили, что основанием к проведению внеплановой проверки этого ИП явилось поступившее в теруправление Россельхознадзора сообщение, в котором как раз и указывалось, что коммерсант хранит и реализует морепродукцию без маркировки изготовителя, с истекшими сроками годности.

По результатам проверки свыше 200 кг небезопасных для здоровья морепродуктов было изъято и помещено на изолированное хранение. В настоящее время в отношении ИП вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счет ее владельца и под контролем инспекторов Россельхознадзора.