Владивосток встретил «Нору» в готовности

В ночь на воскресенье и утром в понедельник во Владивостоке также прошел сильный ливень, вызванный крылом тайфуна «Нору». Все городские службы жизнеобеспечения были заранее оповещены о приближении стихии и встретили тайфун в полной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии.
В результате, по данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Владивостока, в городе не зафиксировано серьезных происшествий, подтоплений и отключений электроэнергии. Ливневая канализация в целом справилась с потоками дождя, только на ряде участков автомобильных дорог наблюдался замедленный сброс воды. Автомобильное движение на дорогах города в целом проходило в обычном, повседневном режиме.
В связи с аварией на федеральных электросетях без света остались жители села Берегового на мысе Песчаном.
По поручению исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова в целях оценки ситуации на месте и принятия оперативных мер в Береговое на катере отправилась выездная группа городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которую вошли специалисты Владивостокской городской поисково-спасательной службы, управления по делам ГО и ЧС, административно-территориального управления Фрунзенского района, дорог и благоустройства.
Администрация Владивостока спешит на помощь пострадавшим от стихии приморцам.
Вчера в результате стихии на перегоне Уссурийск-Баневурово были подмыты железнодорожные пути. Как сообщает РИА VladNews, в результате непогоды из пассажирских поездов были эвакуированы 500 пассажиров. Мэрия выделила 16 автобусов, которые отправились из Владивостока к месту подтопления, чтобы эвакуировать пассажиров.
Завершилась серия товарищеских игр по хоккею с шайбой между владивостокским «Адмиралом» и национальной сборной Республики Корея. Во втором матче наши земляки вновь одержали победу на льду «Фетисов-арены». На сей раз со счетом 3:2. Напомним, что в первом «выставочном» поединке было зафиксировано 5:3.
В минувшее воскресенье в России отмечали День железнодорожника. Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, на котором с профессиональным праздником владивостокских ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.
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