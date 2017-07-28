Владивосток встретил «Нору» в готовности

В ночь на воскресенье и утром в понедельник во Владивостоке также прошел сильный ливень, вызванный крылом тайфуна «Нору». Все городские службы жизнеобеспечения были заранее оповещены о приближении стихии и встретили тайфун в полной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии.

В результате, по данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Владивостока, в городе не зафиксировано серьезных происшествий, подтоплений и отключений электроэнергии. Ливневая канализация в целом справилась с потоками дождя, только на ряде участков автомобильных дорог наблюдался замедленный сброс воды. Автомобильное движение на дорогах города в целом проходило в обычном, повседневном режиме.

В связи с аварией на федеральных электросетях без света остались жители села Берегового на мысе Песчаном.

По поручению исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова в целях оценки ситуации на месте и принятия оперативных мер в Береговое на катере отправилась выездная группа городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которую вошли специалисты Владивостокской городской поисково-спасательной службы, управления по делам ГО и ЧС, административно-территориального управления Фрунзенского района, дорог и благоустройства.

Администрация Владивостока спешит на помощь пострадавшим от стихии приморцам.

Вчера в результате стихии на перегоне Уссурийск-Баневурово были подмыты железнодорожные пути. Как сообщает РИА VladNews, в результате непогоды из пассажирских поездов были эвакуированы 500 пассажиров. Мэрия выделила 16 автобусов, которые отправились из Владивостока к месту подтопления, чтобы эвакуировать пассажиров.